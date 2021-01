Girona concentra 1.939 milions d'euros en crèdits ICO durant el 2020

Les comarques gironines han concentrat 20.501 crèdits ICO per valor de 1.939,2 milions al llarg del 2020. Segons va informar el ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en un comunicat, Catalunya és la comunitat que ha rebut més operacions avalades amb 183.466 crèdits aprovats per a 115.834 empreses.

El termini mitjà dels crèdits catalans és de 53 mesos i l'import mitjà del finançament és de 115.149 euros. La quantitat total avalada arriba als 16.182,5 milions d'euros a Catalunya. En total, a l'Estat els autònoms i empreses van rebre 114.647 milions d'euros per finançar les necessitats de liquiditat, amb 944.558 préstecs garantits.

La segona comunitat amb més operacions aprovades durant el 2020 és Andalusia, amb 149.925 avals per valor de 13.868 milions d'euros; i la tercera és la Comunitat de Madrid, amb 132.590 operacions i un finançament de 24.137 milions d'euros.

A Espanya, un total de 591.535 empreses espanyoles van rebre finançament per les necessitats generades per la pandèmia, de les quals un 99% són autònoms i pimes. En concret, 255.808 treballadors per compte propi i 269.812 micropimes van rebre 31.000 milions en crèdits, segons informa el ministeri de Nadia Calviño. El 74% de les operacions aprovades corresponien a empreses amb menys de 10 empleats. D'altra banda, les companyies més grans van rebre 34.435,8 milions d'euros en finançament, a través de 17.925 operacions.

La distribució sectorial d'aquests crèdits posa de manifest que les empreses i negocis dels sectors més afectats per la pandèmia són els que han rebut més finançament, amb un import total de 42.500 milions d'euros. Així doncs, el teixit empresarial del sector turisme va rebre 17.176,7 milions d'euros en crèdits; les empreses de distribució d'aliments i begudes fins a 8.777,8 milions; i les de comerç i béns de consum, 6.064,1 milions. Les indústries extractives també figuren en el rànquing dels sectors que més han fet servir els ICO amb 5.808,4 milions d'euros en crèdits; i també hi figura el sector de la moda i la indústria textil, amb 4.670,2 milions.

Barcelona és el segon territori que més finançament ha rebut per darrere de Madrid amb 132.204 préstecs per import de 16.555 milions d'euros. Tarragona ha registrat 17.991 operacions i un finançament de 1.373,1 milions. I Lleida ha rebut 1.258,3 milions.