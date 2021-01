Leroy Merlin comença l'any buscant personal a Girona

Aprofita l'inici de l'any per trobar la feina que estàs buscant. Si compleixes amb el perfil demandat, Leroy Merlin busca personal per les seves instal·lacions a la província. Consulta totes les ofertes de feina a Girona, actives en aquests moments, i troba la teva oportunitat.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de feina . Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta, així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.

LEROY MERLIN selecciona:

Venedor / a Especialista en Climatització

Publicat: 2021.01.11 – 14:26

– Contracte de durada determinada.

– Jornada parcial – indiferent.

Ets expert/a en climatització? Has treballat com a instal·lador o has comercialitzat productes de climatització?

Volem incorporar al nostre equip als millors professionals del sector, persones amb una àmplia experiència i coneixement del seu ofici i els nostres productes.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor / a Especialista en Climatització a Figueres .

Venedor / a Especialista en Ferreteria

Publicat: 2021.01.11 – 14:26

– Contracte de durada determinada.

– Jornada parcial – indiferent.

Ets expert/a en ferreteria? Has treballat en venda o comercialització de productes de ferreteria?

Volem incorporar al nostre equip als millors professionals del sector, persones amb una àmplia experiència i coneixement del seu ofici i els nostres productes.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor / a Especialista en Ferreteria a Figueres.

Venedor / a Especialista en Sanitari

Publicat: 2021.01.11 – 14:26

– Contracte de durada determinada.

– Jornada parcial – indiferent.

Ets expert/a en sanitari? Has treballat com a lampista o has comercialitzat banys i mobles de bany i / o instal·lació de projectes de bany o similar?

Volem incorporar al nostre equip als millors professionals del sector, persones amb una àmplia experiència i coneixement del seu ofici i els nostres productes.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor / a Especialista en Sanitari a Girona .

Page Personnel selecciona:

Comercial Tecnologia (Zona Girona)

Publicat: 2021.01.11 – 14:06

Les principals funcions seran:

-Identificar oportunitats de negoci en cartera i zona assignada (Girona) en grans clients.

-Gestió de tot el cicle de venda (reunió amb client per a la presa de requeriments, elaboració de proposta comercial, negociació, tancament i seguiment).

-Executar campanyes definides per la companyia, com liderar propostes pròpies per al desenvolupament de negoci.

-Traçar l'estratègia a curt, mitjà i llarg termini en la cartera assignada.

-Treballar conjuntament amb la resta de l'equip per impulsar les vendes.

-Report i seguiment periòdic de resultats.

Inscripcions i més informació a oferta de Comercial Tecnologia (Zona Girona) .

Grup CTC selecciona:

Reposador / reponedora Girona

Publicat: 2021.01.12 – 00:35

A Diana Solucions Comercials busquem REPONEDOR / reponedora per realitzar reposició de productes en hipermercat a la zona de GIRONA.

Funcions :

-Reposar i ordenar tots els productes de client en els prestatges.

-Verificar la caducitat dels productes.

-Mantenir el magatzem ordenat.

-Reposar productes lineal de caixes.

Dates:

Del 18 al 31 de gener. I de l'1 de febrer al 25 d'abril.

Horari:

Dilluns i dimecres de 7h a 9:30 i divendres de 7h a 12h.

Salari:

7,28 hora.

Imprescindible experiència en reposició i smartphone amb dades per a reportar l'activitat i instal·lar l'APP de fitxatge.

Inscripcions i més informació a oferta de Reposador /a a Girona.

CENTRE DE IOGA I BELLESSA L'INICI selecciona:

ESTETICIEN a Llagostera

Publicat: 2021.01.08 – 10:18

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripció i més informació a oferta d'ESTETICIEN a Llagostera .