Telefónica ven a ATC les torres de Telxius per 7.700 milions

Pas endavant en l'estratègia de desinversions de Telefónica per sanejar la seva situació financera i remuntar en borsa, després de caure l'octubre passat als seus mínims en gairebé dues dècades. L'operadora va anunciar ahir que la seva filial Telxius Telecom (de la qual posseeix el 50,01%, davant el 40% de el fons KKR i el 9,99% de Pontegadea, l'instrument d'inversió d'Amancio Ortega) ha signat un acord amb American Tower (ATC) per vendre-li la seva divisió de torres de telecomunicacions a Europa (Espanya i Alemanya) i a Llatinoamèrica (Brasil, Perú, Xile i Argentina) per 7.700 milions d'euros.

L'operació, que ha sorprès els analistes per l'alt preu pactat (30,5 vegades el resultat operatiu abans d'amortitzacions i arrendaments), va disparar el valor de Telefónica a borsa un 10%, fins als 4 euros. La companyia que dirigeix ??José María Álvarez-Pallete rebrà 3.850 milions d'euros, corresponents a aquest 50,1% de Telxius, amb una plusvàlua de 3.500 milions. Per la seva banda, el fons d'inversió KKR rebrà 3.080 milions d'euros i Pontegadea voltant de 770 milions d'euros.

La transacció permetrà a la multinacional espanyola reduir en 4.600 milions el seu històric deute que a finals de setembre ascendia a 36.676 milions d'euros amb una ràtio de palanquejament de 2,77 vegades el benefici brut. El 2016, quan Pallete va arribar a la presidència de la multinacional deute se situava en els 52.568 milions. Aleshores, la companyia va valorar una possible sortida de Telxius a borsa per a «alleujar la seva situació econòmica i reduir el seu endeutament» que, finalment, no es va produir.

Segons ha informat l'operadora, el pagament es realitzarà en efectiu i suposa la transferència de 30.722 emplaçaments de torres de telecomunicacions ubicats a Espanya, Alemanya, Brasil, Perú, Xile i Argentina. L'operació es realitzarà en dues parts separades i independents: la venda delnegoci a Europa i la del negoci a Llatinoamèrica, fixant-se els respectius tancaments un cop s'hagin obtingut les corresponents autoritzacions reguladores.

Telefónica mantindrà els contractes d'arrendament de les torres, mentre que el grup nord-americà s'ha compromès a conservar la feina de Telxius. «Es tracta d'una operació que té sentit estratègic dins del nostre full de ruta. Després d'aquesta gran operació seguirem centrats en els nostres objectius més ambiciosos: la integració d'O2 amb Virgin al Regne Unit, la compra dels actius mòbils d'Oi al Brasil i la reducció del deute», va afirmar Álvarez-Pallete en una nota.

American Tower, líder mundial en el sector de les torres per antenes de telecomunicacions, un sector en expansió gràcies a l'arribada de la tecnologia 5G, s'ha imposat a l'espanyola Cellnex en la licitació per la filial de torres de Telefónica .