Kave Home dispara les vendes un 30% fins als 76 milions gràcies al comerç en línia

Kave Home, la marca de mobles pertanyent a Julià Grup de Sils, ha tancat el 2020 amb una facturació de 76 milions d'euros. Això suposa un augment de vendes del 30%, propiciat principalment gràcies al comerç electrònic disparat per la pandèmia de la COVID.

En concret, la firma gironina dedicada al disseny i fabricació de mobiliari atribueix l'increment de facturació al «boom» del comerç electrònic i «l'auge en importància de les nostres llars» el 2020. Aquests dos factors, propiciats per la irrupció de la pandèmia, han beneficiat la companyia, que ja comptava amb un robust canal de venda per internet. L'any passat les vendes del canal online es van disparar un 80%.

Francesc Julià, director general i CEO, explica que «ha estat un any en què, a causa de la pandèmia, la compra en línia s'ha adaptat massivament i ha permès a projectes com el nostre arribar a un nombre molt més elevat de compradors».

Obrir en temps de pandèmia

Aquesta conjuntura favorable ha permès a la companyia obrir cinc noves botigues durant la pandèmia, dues de les quals a França. «L'objectiu és continuar apostant per la diversificació de canals i internacionalització per continuar consolidant el nostre concepte omnicanal i la presència internacional. Aquest 2021, fem el salt a Austràlia, Corea i Sud-amèrica amb la nostra web i botigues físiques, a més de continuar consolidant la nostra presència en els principals països europeus. L'objectiu és créixer un altre 30% més i passar els 100 milions en vendes», assegura Julià.

La plantilla de Kave Home és actualment de 300 treballadors. Les seves oficines centrals estan a Sils, i compta amb una central logística de 30.000 metres quadrats a Fogars de la Selva. A fora de Catalunya hi té unes oficines de desenvolupament de producte i control de qualitat a Yecla (Múrcia), Nova Delhi (Índia), Shenzen (la Xina) i Ho Chi Min (Vietnam).

Objectius ambiciosos

La companyia s'ha marcat uns objectius ambiciosos. A banda de mantenir un creixement que els catapulti per sobre dels 100 milions d'euros de facturació, també s'ha proposat eliminar el plàstic d'un sol ús de tot el seu embalatge en menys de cinc anys. Aquest any ja han aconseguit fer-ho en un 70%. També aspiren a tenir el 50% de la seva col·lecció de produtes fabricats amb materials reciclats i sostenibles per convertir-se en una empresa «carbon neutral».

Tots aquests objectius queden recollits dins del seu programa Kave Cars, on comparteixen amb clients i proveïdors «les iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i la societat», com aquesta reducció del plàsic d'un sol ús, o l'aposta pels materials sostenibles.

Actualment Kave Home té presència directa en més de 30 països a través de la seva botiga en línia (www.kavehome.com), botigues físiques i Shop in Shop. Segons els càlculs de la companyia, la seva presència ha abarcat més de 200.000 llars a tot el món el 2020 i la marca ja té una base de 400.000 clients.

En aquest sentit, compta amb un 95% d'articles en estoc, llança una quarantena de nous productes al mercat cada setmana i compta amb més de 5.000 referències en catàleg. El seu equip de disseny intern crea peces pensades per ser «funcionals, duradores i sostenibles».