Mobilització dels sindicats a Girona

Desenes de representants dels sindicats UGT i de CCOO de les comarques gironines s'han concentrat aquest dijous davant de la seu de la Subdelegació del govern espanyol per exigir un increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i la derogació de les reformes laborals i de la llei de pensions. Sota el lema, '#AraToca' la mobilització s'ha dut a terme paral·lelament a Barcelona, Tarragona i Lleida. Tot i la crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia, CCOO i UGT apunten que no es poden seguir impedint des de les patronals i els governs mesures estratègiques i essencials per a la igualtat social i la distribució de la riquesa.