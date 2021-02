Bon Preu desisteix en el seu intent de comprar Caprabo

El Grup Bon Preu no comprarà Caprabo. Així ho va anunciar el mateix Bon Preu, que va explicar que després de mesos de negociació amb el Grup Eroski, l'acord ha conclòs «sense èxit», per la qual cosa donen per finalitzades les converses. Segons Bon Preu els principals motius d'aquesta decisió han estat «la disparitat de criteris sobre el plantejament de l'operació» i «el desacord en les expectatives econòmiques entre les parts». Des de Bon Preu manifesten, doncs, que apostaran per potenciar el seu creixement «a través de la seva expansió territorial segons els plans establerts». Bon Preu preveu tancar l'any amb una facturació de 1.620 milions d'euros i un creixement del 20% en alimentació respecte a l'any anterior. Així doncs, el Grup Bon Preu se centrarà en el pla d'inversions previst per aquest 2021. Preveuen destinar més de 145 milions a l'obertura d'onze nous establiments.