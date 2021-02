La carn i llet d'animals alimentats amb pastures són més rics en fitonutrients» d'acord amb un estudi realitzat per investigadors dels Estats Units. Quan el bestiar, especialment remugants, menja una varietat diversa de plantes a través de les pastures, consumeix fitonutrients addicionals com terpenoides, fenols, carotenoides i antioxidants, coneguts per promoure la salut, es concentren en la carn i la llet d'aquests animals, sempre d'acord amb un estudi realitzat per investigadors dels EUA. A més, les quantitats de diversos d'aquests fitonutrients en aquesta carn i llet són comparables a les que es troben en els aliments vegetals. Aquests fitonutrients tenen efectes antiinflamatoris, anticancerígens i cardioprotectors. Cal recordar que com la carn i la llet sovint no es consideren fonts de fitoquímics, la seva presència s'ha subestimat en gran mesura en les discussions sobre les diferències nutricionals entre la carn i els lactis procedents d'animals alimentats amb grans i dels alimentats amb pastura. La comparació s'ha centrat predominantment en relació amb els àcids grassos ?-3 i l'àcid linoleic conjugat. A més, també s'ha observat, que el pasturatge de bestiar en pastures formats amb diverses espècies vegetals concentra una varietat més àmplia i majors quantitats de fitoquímics en la carn i la llet que en el cas de pasturatge en monocultius. Els fitoquímics es redueixen encara més o estan absents en la carn i la llet dels animals alimentats amb grans.