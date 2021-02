L'agroalimentari català sobrepassa el llindar dels 11.000 milions d'exportació

Les exportacions de productes agroalimentaris catalans han superat per primera vegada el llindar dels 11.000 milions d'euros. En concret, l'any 2020, tot i la covid-19, es va arribar al nou rècord d'11.435,01 milions en vendes internacionals del sector, un 6,62% més que l'any anterior. Segons dades recollides per Prodeca, el sector de la carn i el Fine Food han liderat el comerç exterior amb una especial incidència a la Xina, que pel que fa a la carn s'ha convertit en el primer mercat. Tot plegat fa que Catalunya hagi superat per primera vegada Andalusia i que l'agroalimentari sigui el segon sector en exportacions al país. Malgrat el context positiu, el tancament de la restauració ha passat factura a les vendes de vi que han patit una caiguda del 10,14%.

El director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, defineix la situació que viu el sector agroalimentari català comparant-la en termes futbolístics que es troba «jugant a la Champions» en el món de l'alimentació. I es que tot i l'efecte de la pandèmia i l'alentiment del comerç internacional, el sector de l'alimentació a Catalunya ha assolit el 2020 un nou rècord exportador. En comparació al 2019, les exportacions agroalimentàries han augmentat un 6,62% en valor i un 6,95% en volum, i són l'únic sector econòmic que creix en un any negatiu pel comerç a Catalunya.

El sector carni -liderat per companyies de les comarques gironines- manté el lideratge pel que fa a les exportacions amb un 40,16% del total, que són 4.591,80 milions. Hi ha un increment de volum de l'11,68% respecte al 2019, i el valor ha crescut un 13,90%. El porcí representa el 66,18% i el 26,58% del valor de les exportacions. Aquest sector creix un 15,19% especialment gràcies a les exportacions a la Xina, que s'ha convertit en el primer mercat pel sector i ha superat França i el Japó. L'increment del porcí contribueix positivament a la taxa de variació anual de les exportacions en un 56%.

Segons Prodeca, el sector de l'alimentació es consolida com a motor de l'economia catalana i se situa, per primera vegada, com a segon sector econòmic exportador de Catalunya, superant el de béns d'equipament. En un any marcat per la crisi desencadenada per la covid-19 i en particular per la incidència de les polítiques proteccionistes de l'Administració Trump als EUA o la incertesa de la resolució del Brexit, el sector agroalimentari català ha demostrat la seva resiliència i és l'únic que augmenta les seves exportacions.