Proposen congelar els salaris dels treballadors de les grans superfícies

La taula negociadora del conveni col·lectiu dels treballadors de les grans superfícies es va obrir ahir amb una proposta patronal que ha causat estupefacció als sindicats: congelació salarial durant els pròxims quatre anys i treball del 34% del total de diumenges (a porta oberta o tancada). La proposta d'Anged es basa en la caiguda d'afluència de públic als establiments, que la patronal situa entorn del 40% i a la reducció de les vendes minoristes del 17,6%.

La factura del coronavirus pretén pagar-se en els pròxims anys. Un altre factor que recolza la proposta de la patronal és l'auge de les vendes a internet. Segons dades aportades a la taula de negociació, «la compra no presencial (internet i telefònica) s'ha elevat el 60%.

Els sindicats consideren que la direcció de les cadenes pretén aprofitar la crisi pandèmica per precaritzar les relacions laborals en el sector de la distribució. Les centrals opinen que la proposta patronal no està a l'altura de la dedicació de les plantilles sense protestar davant els canvis funcionals aplicats durant tot l'exercici per compensar l'augment d'activitat en determinades àrees de treball.

Les propostes sindicals van en línia de garanties de manteniment d'ocupació, escurçar la durada del conveni col·lectiu a l'espera d'una recuperació dels nivells d'activitat, millorar els ingressos (també els variables), no incrementar el nombre de festius treballats i la cerca de noves formes d'organització del treball més inclusives per afrontar la transició digital.