UGT tenyeix de fum lila el pont de ferro de Girona per reivindicar el paper de la dona

El sindicat UGT ha encès bombes de fum per tenyir el pont de Ferro de Girona de color lila per reivindicar la figura de la dona, que la pandèmia ha "agreujat". El sindicat ha fet una 'performance' enmig del pont per representar les desigualtats que pateixen les dones en el món laboral i familiar, aprofitant que el dilluns és 8-M. De fet, el secretari general d'UGT a les comarques gironines, Xavier Casas, ha detallat que en un 94% dels municipis gironins hi ha més dones aturades que homes. A més, les sindicalistes han reivindicat que aquest últim any ha estat especialment dur per la dona, ja que encara s'ha precaritzat més la seva situació. En aquest sentit apunten que també hi ha més dones afectades per ERTO.