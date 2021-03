El Grup Andreu compra a la família Blanch la gestió de la marca Opel

El Grup Andreu, empresa gironina propietària de concessionaris de diverses marques de cotxes, és a punt d'afegir-ne una de nova a la llista. La companyia ha tancat un acord per comprar la gestió de la marca Opel a la família Blanch, l'altra gran empresa de concessionaris de la província. La compra, que ja està tancada i acordada de fa temps, es formalitzarà previsiblement l'1 d'abril.

El propietari del Grup Andreu, Jan Andreu, va preferir ahir no donar detalls sobre l'operació fins que no es faci efectiu el traspàs «per respecte amb el contracte amb Àngel Blanch», si bé va deixar clar que aquesta havia estat marcada per la cordialitat amb aquesta firma. El Grup Andreu afegirà així la gestió de la marca alemanya al seu llarg llistat d'empreses, entre les quals hi ha Alfa Romeo, BMW, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Mazda, Peugeot, Renault, Skoda i Toyota. La companyia gironina veia amb interès fer-se amb la gestió d'Opel des que aquesta va integrar-se amb Citröen per crear el Grup PSA (juntament amb Peugeot, DS i Vauxhall). Ara totes les marques de PSA formen part al seu torn del gran conglomerat Stellantis, al qual també hi ha Alfa Romeo, Chrisler i Fiat, entre d'altres.

La compra d'Opel per part del Grup Andreu també confirma que l'intent de fusió amb la família Blanch no ha arribat a bon port. Fa dos anys ambdues companyies van anunciar que s'unien per crear AB Automoció, el grup del sector automobilístic més gran de Girona, que reuniria més de 200 treballadors i facturaria prop de 122 milions d'euros. En aquella ocasió el propietari de Lluís Blanch S.A., Lluís Maria Blanch, va assegurar que es tractava d'una fusió que permetia «crear sinergies» i «donar més força al grup». Per la seva banda, el propietari Jan Andreu justificava la fusió perquè venien «temps de canvis tant en la modalitat del tipus de vehicle, com en el perfil dels clients, com el tipus d'energia», reptes «que s'han d'afrontar».

En aquesta línia, l'operació havia de ser de gran envergadura, amb un gran impacte tant pel que fa en el treball intern de les empreses com en les respectives facturacions, finançament i recanvis. Tanmateix, ahir Andreu reconeixia que la fusió «no ha tirat endavant per diversos motius, però sobretot perquè vam veure que no era una operació fàcil i que no tenia massa sentit». En lloc d'això, l'empresa gironina ha optat per comprar tota la unitat productiva d'Opel.

El Grup Andreu compta amb un bagatge de 90 anys actiu des que Joan Andreu Frigola va obrir el primer concessionari Citroën a Catalunya l'any 1929. Actualment compta amb unes instal·lacions de més de 25.000 metres quadrats i delegacions a Blanes, Olot i Mont-ras. Per la seva banda, la família Blanch compta amb la concessió de marques com Suzuki o Hyundai, entre d'altres.

El sector de l'automòbil viu una de les pitjors crisis dels darrers anys a causa de la pandèmia. A les comarques gironines el coronavirus ha afectat greument la matriculació als concessionaris, amb caigudes superiors al 30%, una circumstància que s'afegeix als canvis inherents al sector, com ara les noves tendències de mobilitat o la irrupció de vehicles alternatius als hidrocarburs.