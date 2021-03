Les accions de la nova CaixaBank debuten a l'Ibex amb una caiguda de l'1,23%

Les accions de la nova CaixaBank –amb Bankia ja integrada- han obert la sessió borsària d'aquest dilluns amb caigudes de l'1,23%. A primera hora del matí, cada títol de l'entitat bancària tenia un valor de 2,58 euros, lleugerament per sota els 2,61 euros registrats al tancament de la sessió del divendres passat, quan CaixaBank i Bankia cotitzaven per separat. A hores d'ara, és el banc que més cau en borsa a l'Estat, per darrere Bankinter (-0,48%), el BBVA (-0,63%), el Santander (-0,71%) i el Sabadell (-0,74%). La sessió d'aquest dilluns també ve marcada pel debut de Fluidra a l'Ibex 35, que ha passat a ocupar el lloc de Bankia al selectiu. El grup català ha inaugurat la sessió amb una caiguda del 0,64%, situant l'acció en els 23,35 euros.