El primer dia de vaga de treballadors del SEPE tanca amb un seguiment del 2,8%

La primera jornada de vaga al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va arrencar amb un seguiment del 2,8% i poca afectació per als usuaris durant el torn de matí, segons el Ministeri de Treball. En canvi, USO, el sindicat que la convoca, va dir que l'impacte és molt desigual i va xifrar en un 20% el seguiment aproximat. Per territoris, van assegurar que València va destacar en participació. A Barcelona, en canvi, el seguiment va ser més baix. Per exemple, a l'oficina central del SEPE al carrer Sepúlveda només un dels efectius es va declarar en vaga. Fonts del ministeri que dirigeix Yolanda Díaz asseguren que els empleats «treballen amb normalitat en el reconeixement de prestacions i la gestió de nòmines, que no patiran retards».