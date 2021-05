La incertesa legal i una major oferta llasten la venda d'habitatges a Catalunya

La compra venda d'habitatges a Catalunya pateix els efectes de la pandèmia, els canvis normatius i les incapacitats de preveure les necessitats de la demanda. El director general d'Amat Immobiliaris, Guifré Homedes, va reconèixer ahir que «el canvi constant de normatives en el sector immobiliari amenaça les inversions en el sector i tendirà a reduir l'oferta d'habitatge nou en el futur». Després d'un complex 2020, en el qual les vendes van caure una mitjana a Catalunya del 19,7%, l'inici de l'any va començar amb una caiguda del 10% de les operacions en el primer trimestre respecte a l'any passat. Per a Homedes, l'actual situació està marcada per les pors dels compradors, la falta de la demanda d'estrangers i l'oferta d'habitatge nou acabat. Per exemple, l'absència de compradors estrangers va reduir el 29% la venda d'habitatges de luxe a Barcelona l'any passat, segons la immobiliària Barnes. Bona part d'aquests habitatges s'han construït ja i estan sense vendre. Pesi que tots els indicadors conviden a pensar que s'ha d'estar registrant una caiguda dels preus, el responsable d'Amat Immobiliaris opina que aquest efecte «no s'està produint de manera generalitzada». Sí que reconeix que els preus de venda efectius són un 13% més baixos que els demandats pels venedors, a conseqüència de la posició de força dels compradors en la negociació: «El mercat està per sota dels màxims que demanen els propietaris», assegura. Abona la situació una alça del 15% en l'oferta d'habitatges de lloguer, segons Homedes. Malgrat que la situació actual del mercat convida a pensar que els preus tendeixen a la baixa, en la pràctica els promotors estan capejant la situació i són reticents a retallar els marges de negoci a l'espera d'una revitalització del mercat o el retorn de compradors estrangers.