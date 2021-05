La Diputació de Girona ha creat una web de suport a l'emprenedoria per ajudar tots aquells qui vulguin convertir una idea en empresa. L'observatori en línia culmina un projecte engegat ara fa dos anys i agrupa un ecosistema de fins a 70 entitats públiques i privades del territori, perquè els qui vulguin crear el seu propi negoci puguin assessorar-se i saber on trobar finançament. El vicepresident de la Diputació, Pau Presas, destaca que l'observatori "arriba en un moment en què és més necessari que mai" arran de la pandèmia. La pàgina, a més, inclou un primer informe amb dades del 2019 que radiografia l'emprenedoria a les comarques gironines. Aquell any, a la demarcació van néixer 1.431 empreses. Més de la meitat de les quals, individuals.

Tots els recursos a l'abast dels emprenedors, a un sol clic. La Diputació de Girona ha creat una pàgina web perquè aquells qui vulguin crear la seva empresa, d'entrada, ho tinguin fàcil. "Fem un pas endavant amb una plataforma digital que té per objectiu generar nous llocs de treball, promoure l'economia local i, al mateix temps, monitoritzar la situació de l'emprenedoria a comarques gironines", ha subratllat Presas.

L'embrió del projecte va néixer ara fa dos anys. Va ser llavors quan la Diputació va crear un grup de treball amb dotze entitats del territori per identificar quines necessitats tenien els emprenedors. I a partir d'aquí, bastir l'observatori que ja està disponible a la xarxa.

Els qui vulguin autoocupar-se hi trobaran fins a 70 entitats, tant públiques com privades, on poder anar a trucar a la porta perquè els assessorin i els ajudin a trobar finançament. Ajuntaments, Consells Comarcals, consorcis, entitats sense afany de lucre, agrupacions empresarials... L'objectiu, com explica la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació, Helga Nuell, és clar: "Crear un lloc comú, un repositori únic, per a tots aquells qui tinguin una idea de negoci".

La pàgina, per exemple, recull tots aquells equipaments i espais –a la demarcació, n'hi ha 97- que es posen al servei dels emprenedors (vivers d'empreses, coworkings, telecentres, aularis...). A més, a l'hora d'assessorar-se, dins el directori d'entitats, permet escollir-les per tipologia, per comarques i per serveis (assessorament, finançament, formació, innovació o internacionalització).

Tant el vicepresident com la cap del servei han fet incís en què l'Observatori de l'Emprenedoria arriba en un moment en què "és més necessari que mai". "La situació d'emergència per la covid-19 reclama recursos per enfortir l'economia local", ha subratllat Pau Presas. "Part de l'atur derivat de la pandèmia es traduirà en autoocupació; i amb aquest observatori, posem a l'abast totes les eines i serveis disponibles al territori per atendre els emprenedors", ha afegit Nuell. De fet, la cap del servei ha explicat que, d'ençà de l'esclat de la covid-19, les noves tecnologies ja han permès "continuar fent assessoraments perquè es creïn empreses".

Radiografia territorial

En paral·lel, l'observatori també radiografia l'emprenedoria a les comarques gironines. La pàgina web ja n'inclou un primer informe (això sí, amb dades del 2019). S'hi recull, per exemple, que la taxa d'emprenedoria entre la població gironina de 18 a 64 anys va ser del 6,6%. Per sota de la mitjana catalana, on el percentatge es va situar al 8,1%, però lleugerament per damunt de l'estatal (que va ser del 6,4%).

Durant el 2019, a les comarques gironines es van crear 1.431 societats mercantils, de les quals 290 estaven directament relacionades amb el coneixement i les noves tecnologies. I de totes aquestes noves empreses que van néixer, el 51,3% tenien un sol emprenedor al darrere. L'informe també conclou que l'Alt Empordà va ser la segona comarca més emprenedora de Catalunya, per darrere del Barcelonès.