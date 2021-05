El mercat immobiliari va aguantar l’embat de la crisi de la COVID i està agafant velocitat de creuer, sobretot a la ciutat de Girona. Segons detecten els Agents de la Propietat Immobiliària (API) en el seu informe trimestral, el creixement del nombre d’operacions de gener a març respecte als tres mesos anteriors ha estat «especialment intens». Concretament, la crescuda ha estat del 54%, que en números absoluts es tradueix en 324 compravendes a la capital de la província. Aquest és el segon millor resultat des del 2007, just abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, i deixa enrere definitivament la davallada provocada per la pandèmia. Malgrat tot, en termes anuals el número d’operacions se situa en 887 els últims 12 mesos, fet que representa un 13% menys que en el període anterior.

El que també ha pujat durant el primer trimestre ha estat el preu per metre quadrat. De fet, la ciutat de Girona ha experimentat el major ascens de totes les grans urbs catalanes (un 15%) i el preu mitjà se situa en 2,243 euros el metre quadrat.

La pujada de compravendes en l’àmbit provincial ha estat més moderada que a la capital, de l’11% aproximadament.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de compravendes evidencia una recuperació del mercat, amb un creixement interanual del 3,3% i un augment del 19,3% en comparació amb el quart trimestre de 2020. Els preus s’han mantingut estables, amb un increment interanual de l’1,3% i una variació nul·la respecte al trimestre anterior.

Pel que fa a les rendes de lloguer, s’han situat en 13,4 euros per metre quadrat al mes en el primer trimestre a Catalunya, un 8,2% menys respecte al mateix període de 2020, segons l’informe trimestral. En comparació amb els tres mesos anteriors, la caiguda ha estat del 2,5%. Aquesta situació s’explica per l’augment de l’oferta, amb una reducció del lloguer turístic, així com per la caiguda de la demanda per part d’estudiants.

Recuperació exponencial

El mercat residencial ha registrat 20.902 operacions de compravenda entre gener i març, un 3,3% interanual més i un 19,3% superior a la xifra del quart trimestre de 2020. Aquesta dada és també el segon resultat més elevat des de finals de 2007, únicament superat per les 21.877 operacions del primer trimestre de 2019.

«La recuperació és exponencial», va assegurar el conseller delegat de Gamerin i autor de l’informe, Luis Fabra, en declaracions recollides per ACN. Aquesta xifra s’explica tant pel bon comportament de l’habitatge d’obra nova com pel creixement de les vendes d’immobles de segona mà, amb increments trimestrals del 30,7%.