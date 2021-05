Nova ofensiva per ampliar l’aeroport de Barcelona. Les entitats i agents econòmics «més representatius de l’activitat econòmica i del teixit productiu» de la capital catalana han acordat reclamar a les administracions públiques que facilitin l’ampliació de la infraestructura aeroportuària tal com preveu el seu pla director, a la qual s’oposa, per exemple, l’Ajuntament encapçalat per Ada Colau. Els comuns es van desmarcar dels seus socis del PSC i van votar en contra dels plans d’Aena juntament amb ERC.

Després d’una reunió en la seu de Foment del Treball, patronal promotora d’aquest moviment, diverses entitats de diversos àmbits, entre els quals es troben el Cercle d’Economia, la Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona Tech City, Mobile World Capital, el Cercle Eqüestre, el RACC, Esade i UFEC van acordar participar en un acte reivindicatiu el pròxim 2 de juny a Esade, a Barcelona. En aquesta trobada, al qual s’han sumat 35 entitats, intervindrà el catedràtic d’Economia i exconseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, i el president del Consell Assessor d’Infraestructures, Paco Gutiérrez.

Nova terminal satèl·lit

L’ampliació prevista en el Pla Barcelona consisteix en una nova terminal satèl·lit i l’ampliació de 500 metres d’una de les pista paral·leles, amb una inversió estimada en 1.700 milions d’euros en el període 2022-2026. Foment ja va reclamar recentment un «gran pacte institucional» i la «màxima complicitat» de les organitzacions per facilitar l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona i permetre que es converteixi en un hub internacional que impulsi la reactivació de l’economia catalana.

Fa poques setmanes, després dels disturbis que es van produir per l’empresonament del raper Pablo Hasel, ja es va dur a terme una cimera empresarial a l’Estació del Nord de Barcelona en la qual els empresaris van mostrar el seu malestar i en el qual van exigir un Govern «fort» que propici l’economia.