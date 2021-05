La Fiscalia demana 20 mesos d’inhabilitació per a qualsevol càrrec públic i 30.000 euros de multa per a l’expresident de la Generalitat Quim Torra per no haver despenjat a temps una pancarta a favor dels polítics presos del balcó de la Generalitat el setembre del 2019. L’acusa d’un delicte de desobediència, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar 48 hores per despenjar el cartell i l’expresident no ho va fer al·legant que l’ordre vulnerava la llibertat d’expressió. Finalment el tribunal va ordenar als Mossos d’Esquadra que la retiressin, però abans ho van fer uns treballadors del Palau.

L’entitat espanyolista Impulso Ciudadano va demanar el juny del 2019 a la sala contenciosa-administrativa del TSJC que, com a mesura cautelar, obligués Torra a retirar la pancarta amb el lema ‘Llibertat presos polítics i exiliats’ en català i anglès, i un llaç groc. La sala contenciosa-administrativa va admetre la petició de mesures cautelars i el 19 de setembre va dictar l’ordre de retirada, que va ser comunicada personalment a Torra el 23 de setembre, donant-li un termini màxim de 48 hores. No obstant, el 20 de setembre Torra ja va emetre un comunicat assegurant que no acataria l’ordre. Torra no va despenjar la pancarta al·legant que la decisió no era ferma i es podia recórrer.