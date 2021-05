La Fiscalia del Principat d’Astúries considera que hi ha indicis suficients que l’impulsor de Foro Asturias i expresident del Principat, Francisco Álvarez Cascos, va carregar als comptes del partit despeses personals per valor de 5.550,51 euros entre els anys 2011 i 2017, fet pel qual ha sol·licitat al Jutjat d’Instrucció número 2 d’Oviedo la continuació de la causa oberta contra ell pels tràmits de procediment abreujat, que suposaria la fi de la instrucció i, en el moment processal oportú, la formalització de la corresponent acusació per un delicte continuat d’apropiació indeguda. L’informe del Fiscal va ser presentat ahir al matí davant l’òrgan judicial. La Fiscalia enumera detalladament aquestes despeses, entre les quals hi ha bitllets de tren, hotels per als seus sogres, sabates, menjar ràpid, un llit, despeses a restaurants, entrades per a la Copa Davis o despeses en procurador en un assumpte relacionat amb un altre partit.