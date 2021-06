Madrid és el principal destí de les empreses que han marxat de Girona durant el primer quadrimestre del 2021. Segons les darreres dades del portal d’informació empresarial Informa D&B (filial de CESCE), a la província han canviat de domicili un total de 16 societats fora de Catalunya i per diversos motius. D’aquestes, quatre ho han fet a Madrid, tres a Andalusia (Cadis, Màlaga i Sevilla), tres al País Basc (dues a Àlaba i una a Guipúscoa), una a Saragossa, una a Toledo, una a València, una a Galícia, una a Balears, i una a Tenerife.

En el mateix temps han arribat 13 empreses, fet que deixa un saldo negatiu, tot i que molt més equilibrat que en altres regions. L’origen de la major part de companyies nouvingudes és Andalusia (tres de Màlaga i dues de Sevilla), seguit pel País Valencià (una d’Alacant i dues de València), tres de Madrid, una de les Balears i una altra de Biscaia.

Tot i que actualment hi ha més empreses que marxen que no pas arriben, les que venen ho fan amb un volum de facturació superior. Així, les 13 societats aterrades a Girona el 2021 sumen un volum de vendes de 16,8 milions d’euros, mentre que les que marxen facturen conjuntament poc més d’1,6 milions d’euros. Les dades de D&B també posen de manifest l’augment de societats que han decidit marxar de Girona aquest any respecte a l’any passat (de 6 a 16 empreses), una xifra que, no obstant això, s’explica perquè durant la primavera passada el moviment empresarial es va paralitzar les restriccions de la COVID.

A Espanya, els canvis de domicili social a una altra comunitat van augmentar a partir de 2017 a conseqüència de la convocatòria del referèndum a Catalunya, i van aconseguir la major xifra el 2018. Entre aquell any i 2019, els canvis de domicili social a una altra comunitat van disminuir més d’un 21%. El 2020 van sumar 4.503, la xifra més baixa des de 2014,afavorida sens dubte per la pandèmia. Els canvis de domicili a una altra comunitat van descendir durant el segon i tercer quadrimestre de 2020, a partir de llavors, van tornar a augmentar fins a l’abril de 2021, que s‘ha arribat a la xifra de 2.174 societats traslladades, un 51,60% més que en el quadrimestre anterior.

La capital d’Espanya, un pol

El conjunt de Catalunya també presenta un saldo negatiu, en aquest cas de 122 empreses pels canvis de domicili que han tingut lloc durant el primer quadrimestre de 2021. Un total de 255 companyies han decidit traslladar el seu domicili en aquest període a la comunitat enfront de les 377 que han marxat cap a altres autonomies. Atesa la facturació d’aquestes companyies enguany, Catalunya és no obstant això l’autonomia espanyola que més suma, 463 milions d’euros.

En aquest primer quadrimestre, la majoria de les autonomies registren un saldo1 negatiu. Només dues comunitats mantenen un saldo positiu entre els dos períodes: Madrid, que se situa al capdavant amb un saldo de 366 empreses, seguida d’Illes Balears. A la capital d’Espanya han arribat més de 700 noves companyies procedents d’altres llocs de l’Estat.