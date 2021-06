El Consell de Ministres va aprovar ahir l’avantprojecte de llei per limitar els beneficis de les centrals nuclears i hidroelèctriques per l’alça dels drets d’emissió de CO2, una «destralada» per a les companyies elèctriques que supera els 1.000 milions d’euros, segons l’Executiu.

«Són una mica més de 1.000 milions d’euros a l’any que passen directament als comptes de les empreses i pensem que una part d’aquests beneficis han d’anar a minorar la factura elèctrica», va assegurar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Les companyies més afectades són Iberdrola i Endesa, que són les empreses amb més centrals hidroelèctriques i nuclears, respectivament, tot i que aquesta decisió també n’afecta d’altres, com Naturgy o Acciona. Fonts del sector van explicar després de l’anunci que aquesta mesura es tracta d’una «intervenció del mercat» i que la posada en marxa pot suposar un fre per al desplegament de noves tecnologies plantejat al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (Pniec).

L’objectiu, per tant, com va explicar Ribera, és reduir el preu de la factura per als consumidors, sobretot els domèstics i els industrials. Els consumidors domèstics van pagar el mes passat la factura més alta de l’any com a conseqüència de l’alça del preu dels drets d’emissió de CO2 als mercats internacionals i no és previsible que el seu preu es redueixi en els pròxims mesos. En concret, el preu del CO2 ha crescut un 150%, quan el 90% del sistema elèctric espanyol no genera diòxid de carboni, una incongruència que es produeix perquè el mercat espanyol és marginalista, és a dir, l’última tecnologia a casar oferta i demanda és la que marca el preu per a la resta, per tant, si l’última a entrar són els cicles combinats (cremen gas natural) i sí que estan afectats pel diòxid de carboni, la resta de tecnologies es beneficien del preu.

Per això, l’Executiu ha decidit posar límit al seu efecte sobre els consumidors de llum, minorant part d’aquest dividend de carboni a les plantes no emissores prèvies al 2005 que venguin energia al mercat. Aquestes plantes són, principalment, nuclears i hidroelèctriques. El 2005 va ser quan es va iniciar aquest mercat de CO2.