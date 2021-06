L’oposició ha agafat una presa i no la deixarà anar. Són els indults. La temperatura a les Corts, el combat de les dretes amb el Govern, va pujant segons s’acosta la decisió del Consell de Ministres –tot i que encara no hi ha data– i s’aproxima també la segona foto de Colón, diumenge vinent, una «fotesa» segons l’executiu. El ple d’ahir al Congrés va viure gairebé un monogràfic sobre la mesura de gràcia. El Govern va defensar els indults i va retreure al PP que vagi «darrere de Vox», i va criticar la «fotesa» de la instantània de Colón.