La «desproporcionada pujada» dels costos energètics tindrà una especial repercussió en els autònoms amb activitats econòmiques en què s’utilitzen equips de refrigeració per a la conservació de productes peribles o begudes, segons va destacar ahir l’organització d’autònoms UPTA, que calcula que la factura de la llum s’incrementarà de mitjana per a aquests treballadors per compte propi un 25% respecte a l’any passat.

UPTA destaca que l’electricitat ja representa el 20% de les despeses dels autònoms i que la pujada del preu de la llum fruit de l’encariment de l’energia en el mercat majorista i de la nova factura suposarà que, de mitjana, paguin 55 euros més aquest mes respecte a fa un any. «El canvi de sistema afectarà a les despeses d’autònoms que evidentment no poden adaptar la seva activitat als usos horaris més econòmics. És clar que no era el moment. Un 25% més en plena pandèmia, no ajuda», van apuntar des d’UPTA.

Autoabastiment

Des d’aquesta organització d’autònoms, Eduardo Abad, va afirmar que «només hi ha una alternativa i es diu autoabastiment energètic, sens dubte és la mesura que s’ha de posar en marxa de forma urgent des del Govern central i les comunitats autònomes. A més, no només suposaria un estalvi econòmic, també fomentaria la competitivitat de les petites activitats econòmiques «.