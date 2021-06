El conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assegurat que no acceptarà una solució a l'aeroport de Barcelona si Aena no es compromet a millorar la connectivitat amb les terminals de Girona i Reus. El també vicepresident del Govern ha recordat que "cal inversió" a la terminal de Josep Tarradellas, però també "cal que s'executin" els projectes de connectivitat amb els aeroports que hi ha a Vilobí d'Onyar (Selva) i Reus. Pel conseller de Territori, és "imprescindible" que Catalunya es converteixi en un 'hub' aeroportuari per l'economia del país. Per fer-ho, cal tenir una programació de vols intercontinentals.