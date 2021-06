El Cercle d’Economia exigeix «una política reformista consensuada» amb una majoria parlamentària que permeti afrontar les reformes essencials per als pròxims 10 anys. En el document que emmarca la pròxima Reunió Cercle d’Economia que se celebrarà a Barcelona del 16 al 18 de juny, l’entitat retreu als poders públics haver deixat aparcades en els últims anys reformes bàsiques com les que afecten l’educació, el mercat de l’habitatge, el sector energètic o les pensions i exigeix aprofitar l’impuls dels fons europeus per a apostar per la inversió en recerca, desenvolupament i innovació (I+D+i) i sortir del constant lideratge en un elevat atur estructural.

L’entitat entén que s’ha iniciat un nou temps polític i també reclama la revisió del model territorial, apostant per un basat en la «pluralitat i la cohesió territorial». Alhora que reclama rebutjar el «frontisme» davant Madrid, comunitat a la qual demana que reconegui els avantatges de la capitalitat, exigeix que Catalunya «surti de la paràlisi» i que torni a «centrar-se a ser el motor econòmic d’Espanya». El president de l’entitat, Javier Faus, va afirmar que, a la centralitat com a element dinamitzador cal sumar la descentralització amb un model més semblant a l’Alemanya federal que a França. El document denuncia que «la capitalitat de Madrid no pot actuar com una aspiradora de recursos de la resta d’Espanya».