La reactivació econòmica i la imminència del començament de la temporada turística continuen sense tenir efectes en les dades de l’atur al conjunt de les comarques gironines tot i l’excepció de la Garrotxa, amb un descens de gairebé el 8%, i la tímida millora en algunes de les poblacions de costa més castigades durant la pandèmia. Així, si a finals del maig del 2020 el total de persones apuntades a les llistes de l’atur a Girona era de 46.361, un any després era de 46.567 (un 0,44% més). Per comarques, si la Garrotxa té les millors dades, l’Alt Empordà és l’altra cara de la moneda amb augment de l’atur registrat d’un 5,75% (de 8.950 persones a 9.465).

Les restriccions en la mobilitat amb França per la pandèmia encara castiguen amb força l’Alt Empordà amb un augment del 32,7% de l’atur registrat a la Jonquera −també ha pujat a Roses, Portbou, Colera i Llançà− mentre que la reactivació econòmica sí que s’ha notat amb poblacions turístiques com Cadaqués o el Port de la Selva, on, per exemple, l’atur ha baixat gairebé un 11 i un 15%, respectivament. Anant baixant cap al sud, les poblacions de costa van millorant les seves dades d’atur registrat respecte a ara fa un any. Així, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí (amb l’Estartit), Begur, Palafrugell, Palamós o Sant Feliu de Guíxols van acabar el passat mes de maig amb menys aturats que fa un any. Al capdavant d’aquesta millora: Platja d’Aro (-14%) i Tossa de Mar (-11%): mentre que dues de les poblacions més castigades per la crisi econòmica derivada de la pandèmia com Blanes o Lloret la millora encara és més tímida: entre el 2 i 3% en els dos casos. A banda de l’Alt Empordà, aquesta millora de la Garrotxa i de bona part de la costa està llastrada en el conjunt de les comarques gironines per les pobres xifres del Gironès i la Cerdanya. Al Gironès s’ha passat en un any d’11.674 de persones registrades a l’atur a 12.037 (un 3,11% més).