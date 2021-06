El Govern de Daniel Ortega a Nicaragua ha desencadenat una onada d’arrestos contra opositors, entre els quals hi ha quatre aspirants a la Presidència, dos exvicecancillers, dos exguerrillers sandinistes dissidents i tres dones líders de diferents grups adversaris del governant. L’advocat Jared Genser va manifestar que fer «detenir o desaparèixer» adversaris polítics a Nicaragua mostra a la comunitat internacional una «debilitat» d’Ortega per retenir el poder de cara a les eleccions presidencials. Les dones de dos aspirants a la Presidència de Nicaragua van instar ahir el Govern del país a mostrar proves de vida de tots dos polítics detinguts i van demanar a la comunitat internacional que intercedeixi per la democràcia al país.