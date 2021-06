El sector de la pirotècnia de Catalunya preveu superar les vendes de petards per Sant Joan respecte 2019. Si llavors es van facturar uns 17 milions d'euros, aquest any preveuen arribar als 19 milions d'euros. Tot després de la sotragada de 2020, quan les restriccions van desinflar les vendes per les restriccions covid en reunions i a la celebració de revetlles i quan la facturació va caure fins els 15 milions d'euros. El sector atribueix les bones previsions a l'optimisme i a les ganes de fer celebracions després de més d'un any de limitacions. Des de l'1 de juny, el ritme de venda en establiments està sent superior a anys anteriors, tant per la despesa com pel volum de clients, que opten per lots i productes amb més colors i menys soroll.

La incògnita sobre què es podria fer en els primers compassos de l'estiu de 2020 i les imitacions en les reunions va dur al fet que molta gent no fes plans per Sant Joan i optés per fer la festa en petit comitè. Això va tenir un impacte en les vendes de petards, que es van veure considerablement reduïdes, entre un 20% i un 30% arreu del país.

Després d'un any especialment dur en molts sentits, des del sector asseguren haver detectat una alegria en la compra que fa augurar una bona campanya de Sant Joan. "La sensació que tenim des de l'1 de juny és que hi ha moltes ganes de festa, de comprar i llançar petards", explica Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.

A diferència del 2020, que Vilardell qualifica de "crític" pel que fa a vendes, aquest any tot apunta que les vendes seran molt bones. "La previsió és recuperar nivells de venda de 2019 i fins i tot superar-los", apunta. Així, si el 2019 es van facturar uns 17 milions d'euros, aquest any s'espera arribar a una forquilla d'entre 18 i 19 milions d'euros.

Venda anticipada

L'any passat es va instaurar en molts sectors la venda anticipada amb recollida en botiga per reduir el temps d'espera i els possibles contagis, i el de la pirotècnia no en va ser una excepció. "Es pot reservar a la botiga, sense cues, però mai la venda a domicili", adverteix Vilardell, que recorda que els comerços que treballen amb pirotècnia estan sotmesos a una normativa molt estricta per garantir les mesures de seguretat.

Així, l'èxit de l'any passat va permetre agilitar cues i reduir el volum de persones a les botigues, de manera que enguany s'ha optat per repetir l'experiència.

Més pirotècnia de color i models exclusius

La tendència dels darrers anys ha mostrat una tendència a l'alça pels petards lluminosos i de colors, en detriment dels trons d'explosió. "El tro agrada, però hi ha molta sensibilització pels animals i s'ha baixat el gramatge pel soroll", explica Vilardell.

La campanya de l'any passat ja va ser més familiar, amb fonts i altres elements amb molt de color. A més, cada cop més s'aposta per oferir lots de productes a preus assequibles, així com models de petards exclusius.

És el cas de Petards 4x4, de Sabadell, que aposta des de fa anys per models pirotècnics fets en honor a col·lectius i amb etiquetatge totalment localitzat en la ciutat. Aquest any estrenen una font dedicada al barri sabadellenc de Can Rull, i que se suma a la que duu el nom de l'antic dipòsit de la ciutat, la Torre de l'Aigua, la que homenatja els Castellers de Sabadell o el Gripau de les Bruixes del Nord, una de les colles de diables de la ciutat.

"Aquest any, a més, hem creat 'La Font dels Sanitaris', dedicada al personal que està treballant tan durament durant la pandèmia", explica Sandra Córcoles, propietari de l'establiment. Es tracta d'un element pirotècnic basat en el color i petites explosions, que té una durada d'uns cent segons, aproximadament.

Les fonts se sumen a dues més que han dedicat al Centre d'Esports Sabadell, que enguany ha viscut un fugaç retorn a Segona Divisió.