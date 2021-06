El Ministeri per a la Transició Ecològica que comanda Teresa Ribera vol posar límit als alts preus de la llum dels últims dies i estudia posar en marxa «mesures provisionals fins que s’abordi una reforma de la fiscalitat energètica» de la factura, segons va anunciar la mateixa ministra en una intervenció en el Congrés dels Diputats. «Ja ho hem fet en el passat i probablement ho hem de fer en el futur immediat», va explicar Ribera.

Després d’una pregunta del diputat del Partit Popular Guillermo Mariscal sobre la pujada de la llum que ha portat al fet que el preu majorista en els primers 16 dies de juny estigui per sobre dels 80 euros el megawatt-hora de mitjana, Ribera va avançar que el seu departament podria «suspendre algun dels elements fiscals amb caràcter provisional».

Una declaració que convida a pensar que l’executiu es podria plantejar suspendre l’impost a la generació elèctrica (7%) que paguen les empreses però repercuteixen als consumidors a través de la factura, com ja va fer l’octubre de 2018. Després d’un mes de juliol i agost amb un preu mitjà de la llum de 60 euros el megawat-hora i un setembre a 70 euros de mitjana, Ribera va suspendre durant sis mesos aquest gravamen per tractar de reduir la factura, dins d’un paquet més ampli de mesures que també donaven un major suport als consumidors més vulnerables.

Mancant conèixer les mesures concretes, precisament avui es debat i vota en la Comissió per a la Transició Ecològica una iniciativa (PNL) del Partit Popular per «eliminar» aquesta taxa, encara que a priori la intenció del Govern seria suspendre-la i no eliminar-la, segons es desprèn del discurs de Ribera, que prefereix esperar per realitzar una reforma fiscal de la factura a conèixer les recomanacions del comitè d’experts en fiscalitat que treballa al costat del Ministeri d’Hisenda. «Necessitem una revisió (fiscal) en profunditat per donar senyals congruents, perquè pagui qui contamini (...), però mentre això no passi és obvi que el Govern ha de ser sensible», va afegir Ribera.

A més de l’impost a la generació elèctrica, la factura de la llum té dos impostos directes, com són l’IVA del 21% i l’Impost Especial d’Electricitat del 5,11%. «Insisteixo que al costat de les mesures estructurals som sensibles a altres mesures conjunturals», va dir la ministra. «Ens preocupa enormement el preu de l’electricitat, ens preocupen les previsions de preus del gas i també les previsions de preus del CO₂ i el seu impacte en la factura de les famílies, indústria i pimes», va assegurar Ribera.

Màxim de juny

Mentrestant, el preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista en la primera quinzena de juny aconsegueix els 81,50 euros/megawatt hora (MWh), el seu valor més alt en un mes de juny des que hi ha registres, segons el grup de consultoria i assessoria energètica ROSTEIXI. Aquest preu és un 81% superior a la mitjana de l’últim lustre en un mes de juny. El preu mitjà de la llum en el mercat majorista per ahir va ser de 94,63 euros/megavat hora (MWh), el tercer més car de la història.