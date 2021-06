Les exportacions catalanes van incrementar un 72,4% a l'abril si es compara amb el mateix mes de l'any passat, fins als 6.624,5 milions d'euros, segons ha informat el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Aquest increment tan elevat s'explica perquè l'abril del 2020 és quan es va produir una aturada pràcticament generalitzada de l'economia a conseqüència del coronavirus. Les vendes a l'estranger a Catalunya a l'abril suposen el 25,6% de tot l'Estat. Pel que fa a les importacions, van sumar 7.474 milions d'euros, un 53,7% més i representen el 27,5% de total. Al conjunt de l'Estat, les exportacions van créixer en la mateixa línia, un 71,8% més, fins als 25.841 milions d'euros, mentre que les importacions es van elevar fins als 27.138,2 milions d'euros, un 63,9% més.

Els sectors exportadors a l'abril amb més pes han estat el dels productes químics, amb 1.910 milions d'euros, un 24% més i el 28,8% del total; els béns d'equip 1.102,8 milions d'euros, un 108,8% més i un 16,6% del total i els productes d'alimentació, begudes i tabac amb 990,5 milions d'euros, un 19,3% més que en l'abril de l'any passat. Quant a les importacions, els productes químics van representar el 26,2% del total a l'abril, fins als 1.956,4 milions d'euros, és a dir, un 9,2% més que a l'abril de l'any passat. Els béns d'equip van sumar exportacions per valor de 1.415,5 milions d'euros un 72,7% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat (18,9% del total) i els productes d'alimentació, begudes i tabac van suposar 857,9 milions d'euros, un 11,6% més i l'11,5% del total.

En el període acumulat entre gener i abril, Catalunya ha sumat unes exportacions per valor de 25.808 milions d'euros, xifra que representa un increment del 21,4% respecte als primers quatre mesos del 2020. Respecte al total de l'Estat, les exportacions catalanes han sumat el 26,3%. Quant a les importacions, han sigut per valor de 28.186 milions d'euros, un 7,8% més, i el 27,4% de tot l'Estat. Al conjunt de l'Estat, el valor de les exportacions va augmentar en totes les comunitats, a excepció de les Illes Balears, on van caure un 31,7% a Ceuta, on ho van fer en un 40,2%. La comunitat que va experimentar un major creixement interanual va ser Galícia, amb un 147,2%, seguida de l'Aragó, amb un 140,6%, i la Comunitat de Madrid, amb un 96,5%.

Si s'analitzen les contribucions de la taxa de variació anual del mes d'abril, en un 71,8% a tot l'Estat, Catalunya va ser la que va contribuir més, amb 18,5 punts, i fins a representar el 25,6% del total i fins a créixer un 72,4% interanual. La va seguir la Comunitat de Madrid amb una contribució de 10,3 punts i amb unes exportacions que es van incrementar un 96,5% (12,2% del total).