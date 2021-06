Les comissions del Cercle d’Economia van destacar ahir la digitalització de les empreses com una de les claus per a la transformació econòmica. La productivitat de les mateixes podria augmentar «entre el 20 i el 25%», va destacar María Jesús Almazor, la presidenta de la comissió digital del Cercle. Encara que per a això, segons va apuntar el president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, la pimes precisen d’una major participació en els òrgans de decisió i d’articulació dels fons europeus. «Si som el motor de l’economia, hem d’estar en el lloc de comandament», va reivindicar.

Cañete va reivindicar el model de diàleg social que actualment existeix a Catalunya, amb una patronal específicament per a les pimes i independent de la qual representa a la gran empresa. «Aquesta representació no la tenim a nivell estatal», va lamentar. També va alertar que la falta de pes de les pimes en el Pla de Recuperació pot dificultar l’adaptació d’aquestes al nou cicle econòmic. En paral·lel, el Cercle d’Economia advoca per augmentar la despesa pública en els pròxims anys per a abordar la transformació econòmica i els nous reptes de la salut, la digitalització o la sostenibilitat. L’exconseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, va advocar al Cercle augmentar un punt del PIB la inversió sanitària, i que aquest major esforç provingui principalment de l’erari públic, encara que si només es gestiona des del sector públic, «els efectes seran greus».