Actualment més de 2.500 petites i mitjanes empreses catalanes venen a través d’Amazon. El gegant del comerç electrònic s’ha convertit en el gran competidor, però també en un gran aliat del comerç que desitja ampliar les seves possibilitats de venda des d’un punt de vista geogràfic. Ahir Amazon va divulgar un informe en què assegura que en el 2020 les empreses catalanes van exportar per valor d’uns 150 milions d’euros a través del marketplace, un 50% més que l’any anterior. Catalunya és l’autonomia espanyola amb més número de pimes venent a Amazon.

El nombre de pimes que treballen actualment amb Amazon ha superat les 12.000. L’aliança amb el teixit empresarial local s’ha convertit en un factor estratègic per als grans actors del comerç electrònic com Amazon o Aliexpress (del gegant xinès Alibaba). L’estratègia s’assembla a l’empleada per Google per atraure les empreses a internet. El 2020, les pimes espanyoles que venen a Amazon Business van generar prop de 100 milions d’euros en vendes a clients empresarials. En general, les exportacions de les empreses espanyoles a través d’Amazon van arribar a 650 milions d’euros, amb un creixement de més del 30% comparat amb l’any anterior. El ritme de creixement a Catalunya és superior a la mitjana espanyola.

Conveni de col·laboració

El març d’aquest any ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya –que depèn del Departament d’Empresa i Treball– va firmar un conveni de col·laboració amb Amazon per impulsar la internacionalització de les petites i mitjanes empreses catalanes a través d’internet. A través d’aquest acord, més de 400 pimes catalanes han participat en un programa formatiu d’Amazon aquest any, dins de la seva iniciativa Despega, per impulsar la seva digitalització.

Les cinc categories més importants per a les pimes espanyoles que venen a Amazon són Llar, Salut i Cura Personal, Bellesa, Joguines i Dispositius sense Fil, mentre que les que més s’exporten són Llar, Salut i Cura Personal, Bellesa, Joguines i Cuina. El 2020, Amazon va invertir aproximadament 2.800 milions d’euros a Europa en logística, eines, serveis, formació i programes per ajudar les petites i mitjanes empreses que venen a Amazon a tenir èxit. També va proporcionar més de 250 noves eines i serveis per ajudar-los a treure nous productes.