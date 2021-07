El grup empresarial Abertis ha iniciat un expedient de regulació d’ocupació (ERE) que afectarà 348 treballadors de diversos dels serveis d’autopistes de peatge que gestiona a Catalunya. Les societats Acesa, Invicat i Autopistes Espanya van anunciar ahir l’inici de les negociacions amb els sindicats per a efectuar aquests 348 acomiadaments i els van justificar a causa de la finalització de concessions en la licitació del servei, previstes a partir del 31 d’agost; segons van remarcar en un comunicat. Abertis començarà a negociar les condicions de l’acomiadament col·lectiu davant la fi de concessions en trams de l’AP-7, l’AP-2 i les C-31, C-32 i C-33. No ha estat una sorpresa per als treballadors, que davant l’anunciada fi de les concessions ja esperaven aquest desenllaç, ni és el primer ajust de plantilla que efectua Abertis en els serveis que gestiona en autopistes catalanes. Al febrer i al juny del 2020 ja va efectuar dos ets que es van cobrar 300 llocs de treball, en els quals va al·legar el descens de facturació provocat pel descens de la mobilitat durant la pandèmia, segons expliquen fonts sindicals consultades.

Empleats subrogats

De l’actual plantilla que gestiona els trams afectats per la fi de concessions, uns 250 treballadors seran subrogats per a continuar treballant en els mateixos i fent tasques de manteniment. No obstant això, la resta, aquests 348 treballadors xifrats per l’empresa, ser veuran afectats per l’ERO. Segons les condicions pactades en conveni, la indemnització mínima que haurà de proveir la companyia en aquest cas serà de 33 dies per any treballat, amb topall de 24 mensualitats.

«El pròxim 31 d’agost s’extingiran 348 llocs de treball per la falta d’un model sobre com es conservaran, com es mantindran i amb quins diners es mantindran aquest tipus d’infraestructures d’alta capacitat», afirma el responsable d’UGT de Catalunya, Daniel Sancha. La central considera que no hi ha hagut un relleu ordenat després de la fi de concessions i que existeix una falta d’inversió en les vies que pot suposar problemes a futur de gestió d’aquestes.