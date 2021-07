Comforsa impulsa un pla de millores tecnològiques a les seves instal·lacions de Campdevànol (Ripollès) per valor de més de 10 milions d’euros amb l’objectiu d’augmentar la productivitat, l’eficiència i internacionalitzar processos, tal com detalla l’empresa en un comunicat. Entre les millores hi ha una premsa de 4.000 tones a Comforsa 2 que es posarà en marxa aquest juliol. La forja del Ripollès consolida la seva recuperació i presenta uns resultats positius en els primers sis mesos del 2021, amb un benefici operatiu d’1,5 milions d’euros. La xifra representa un increment del 341% respecte al 2019 en el mateix període. De cara al 2021, la companyia preveu arribar als 70 milions d’euros, que suposaria un increment del 15,3% respecte al total del 2019.

Les dades positives són extensibles a cada mes d’aquest 2021, ja que la facturació i el benefici estan per sobre dels pressupostats a principis d’any en les estimacions de l’empresa. Segons la companyia, aquestes dades «reflecteixen l’evolució positiva del negoci, així com els resultats de la gestió que s’està duent a terme per part del director general, Reca Vidiella i el seu equip». Durant el 2021, han tingut un augment de la demanda que s’ha traduït en el funcionament a cinc relleus de dos dels quatre centres productius de l’empresa. Això significa que es treballa 24 hores set dies la setmana.

El pla d’inversions, que seguirà en els anys vinents, vol continuar amb l’actualització tecnològica d’indústria 4.0 de tot el procés de producció per avançar en una major competitivitat internacional en el món de la forja, especialment centrant-se en les peces i els components d’alt valor afegit. Precisament, la companyia va anunciar que s’està impulsant un pla de millores tecnològiques valorat en més de 10 milions d’euros. Entre les millores, hi ha la compra de dos forns de revingut, un nou grup de premses d’extrusió i una modificació del layout de la planta de Comforsa 3. També hi haurà un nou forn de revingut a Comforsa 2 i una quarta cèl·lula de mecanitzats completament robotitzada a Comforsa 4. Així mateix, es compraran dos robots nous per a la línia de forja de Comforsa 7 i dos nous centres mecanitzats per al taller de matrius.

En l’àmbit ambiental, es preveu també la instal·lació d’un nou i més eficient sistema de filtratge d’aigües residuals dissenyat exclusivament per a les necessitats de Comforsa 3 així com la insonorització de tota la façana sud de Comforsa 2. Pel que fa a les expectatives de futur, el director general admet que la pandèmia ha fet augmentar el cost de la matèria primera i d’altres subministraments industrials, creant «greus tensions en els subministraments». Enmig d’aquesta incertesa mundial, però, subratlla que aquest 2021 és clarament un any de «recuperació». El Govern va donar llum verda l’agost passat a l’ampliació de capital de 10 milions d’euros. Comforsa és una empresa participada al 100% per la companyia pública de la Generalitat AVANÇSA. En aquell moment es va dir que la crisi de la covid-19 va comportar una «important davallada» de la producció i que va obligar a una injecció de liquiditat.