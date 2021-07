El Govern i els agents socials van reclamar aquest divendres que l’avantprojecte de Llei orgànica d’ordenació i integració de la formació professional sigui suficientment obert i flexible a les especificitats de cada territori, que «preservi aquells models d’FP que funcionen, com és el cas del Sistema de Formació i qualificació professionals de Catalunya». L’Executiu i les patronals i els sindicats que formen la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals es van reunir al Palau de la Generalitat. «La proposta del govern d’Espanya és un punt de partida per la necessària transformació del sistema», asseguren, però constaten que alguns aspectes «requeririen més reflexió, debat i concertació». La Comissió també manifesta que cal la concreció d’un sistema únic «que reconegui totes les realitats i potencialitats preexistents», i veu necessari «fer un esforç per aconseguir una integració plena entre la formació del sistema educatiu i la del sistema laboral». Segons sosté, està «sobradament demostrat» l’avantatge d’abordar l’FP des dels dos àmbits i constaten que en el cas de la llei estatal «es mantenen dos sistemes estancs» en lloc d’impulsar una integració.

Pel que fa a l’FP Dual, i donada la seva complexitat, s’aposta pel «compromís de totes les parts, basat en la complicitat i la confiança mútua, en un marc de seguretat jurídica, en la simplificació administrativa i en espais de concertació dins del diàleg social». Sobre l’oferta formativa de grau C, la Comissió creu que l’accés ha de ser per a les persones majors de 16 anys i no de 18, com descriu l’avantprojecte.