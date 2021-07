L'exconseller de Territori i Sostenibilitat; de Cultura i d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, s'ha convertit en el nou president del Cercle d'Infraestructures, en substitució de Pere Macias, fundador de l'entitat i que continuarà com a patró. El Cercle d'Infraestructures ha engegat la nova etapa amb l'objectiu de "generar idees, debats i consensos sobre les grans transformacions que ha d'abordar Catalunya lligades a les infraestructures en els àmbits de les ciutats, la transició energètica i la digitalització", segons ha explicat l'entitat en un comunicat. Pel nou president, "les infraestructures i la seva bona gestió han de garantir el progrés, la vertebració del territori, la digitalització i la sostenibilitat".

"Tenim grans reptes per davant lligats a la transformació urbana, a la gestió de les grans infraestructures, a inversions històriques pendents i a posar diligència i bon criteri en l’assignació dels fons europeus Next Generation", ha afegit. Acompanyaran Vila com a president i Macias com a patró, el degà del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Oriol Altisench, com a vicepresident; i el director general de Ferrocarrils de la Generalitat, Pere Calvet; i l'enginyera sènior del Banc Europeu d’Inversions (BEI), Elena Campelo, s'incorporen a títol personal al patronat, que s'incorporen a títol personal.

El nou president i els patrons del Cercle van agrair la tasca del fins ara president, Pere Macias, en els seus 17 anys al capdavant de l'entitat. Durant aquests anys, s'han celebrat 700 sessions i 200 debats, amb un llistat de ponents i participants que inclouen empresaris, professionals i acadèmics de prestigi, així com presidents de la Generalitat, ministres del Govern espanyol, consellers i conselleres de la Generalitat i d’altres comunitats autònomes i alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats de Catalunya.