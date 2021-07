Catalunya ha tancat el segon trimestre del 2021 amb 478.500 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,28%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques aquest dijous.

L'aixecament de l'estat d'alarma ha deixat una caiguda de l'atur del 4,24% i 21.200 aturats menys respecte del primer trimestre del 2021. L'ocupació s'ha disparat entre abril i juny amb 43.300 feines més (+1,28%) i ja hi ha més afiliats a la Seguretat Social que fa dotze mesos, 189.600 més (5,88%), en concret. La xifra encara està per sota dels valors pre-crisi. L'impacte de la covid ha provocat un augment de 5.600 aturats (+1,19% %) en un any, quan encara estava en vigor el confinament domiciliari.