Entitats ecologistes s'oposen a l'ampliació de la marina del Port d'Aro. SOS Costa Brava, Sterna i Naturalistes de Girona preparen al·legacions i mobilització contra el projecte, al terme de Platja d'Aro (Baix Empordà). En un comunicat, remarquen que la primera acció de protesta serà el dia 7 d'agost.

Els ecologistes assenyalen que la direcció general de Transports i Mobilitat de la Generalitat va aprovar tècnicament el projecte constructiu de la fase 2 el 3 de juny i que la creació de la marina es farà on actualment hi ha "la majori pineda en zona urbana del literal gironí", que discorre paral·lela als darrers 500 metres de la desembocadura del Ridaura. També critiquen que la marina va associada a la construcció de 400 apartaments.

Les entitats afirmen que la construcció de la marina és un "nou cas de destrucció dels darrers reductes d'espais lliures de la Costa Brava" i que "pretén transformar tot el sector en una infraestructura portuària navegable, gairebé duplicant la superfície de la marina actual i incrementant l'oferta d'amarratges en un 33% (de 822 a 1094)". També afegeixen que la nova marina va associada a un pla parcial urbanístic, pendent de desenvolupament, per a 400 apartaments.Lamenten que es prioritzi la construcció d'equipaments turístics i promocions d'habitatge "per al benefici d'uns pocs, en una Costa Brava ja sobresaturada de nàutica recreativa i d'oferta de segones residències"

Les entitats denunciants no entenen com en plena crisi de la covid-19 i amb el debat obert sobre el model turístic s'autoritzin projectes d'aquestes característiques. Els ecologistes exposen que la pineda del Port d'Aro abasta unes 13 hectàrees i podria ser clau com a espai d'amortiment d'avingudes i temporals, evitant danys a les zones densament edificades de la riba nord. A més, alerten que aquest projecte pot significar un augment de la salinització de l'aqüífer del Ridaura, així com atemptar contra un entorn natural primer ordre que inclou la presència permanent de llúdriga al tram final del riu, entre d'altres espècies de flora i fauna protegides.

Les entitats ecologistes expressen el malestar davant el fet que, tot i haver estat aprovat el 3 de juny, encara no s'ha posat a exposició pública la documentació del projecte. Segons l'anunci, en el moment que es publiqui s'obrirà un període mínim de 30 dies per a la formulació d'al·legacions. "És molt decebedor que a pocs dies de l'inici del mes d’agost, encara no s'hagi facilitat el projecte aprovat i l'Estudi d’Impacte Ambiental, i que la ciutadania hagi de basar les seves anàlisis en la documentació del 2017 i sigui sotmesa a la pressió d'uns terminis que no està clar fins quan es prolongaran, en plena fase de vacances i inactivitat també pels activistes i tècnics del moviment ambiental", critiquen.

SOS Costa Brava i les entitats Sterna i Associació Naturalistes de Girona, han acordat engegar accions de mobilització en contra del projecte. La primera serà una cadena humana estàtica el 7 d'agost.