El conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha explicat aquest divendres que 7.900 treballadors s'havien acollit fins aquest dijous al vespre a l'opció de sortir voluntàriament de l'entitat, és a dir, unes 1.450 persones més de la xifra acordada amb els sindicats. En la roda de premsa de presentació dels resultats del primer semestre, Gortázar ha expressat la seva satisfacció per l'acord ja que s'han ofert unes condicions "atractives" i ha remarcat que l'expedient de regulació d'ocupació ha sigut "raonable" i "necessari". El conseller delegat ha explicat que l'impacte de l'acord té un impacte de 1.884 milions d'euros en els comptes de l'entitat i ha situat la indemnització mitjana per treballador en 290.000 euros.

El termini per adherir-se a l'ERO acordat entre la direcció de l'entitat i els sindicats finalitza aquest divendres a les tres de la tarda. Gortázar ha afirmat que aquesta demanda és una mostra que les condicions són "atractives i responsables" i ha celebrat que les persones que s'hi vulguin acollir ho facin de forma voluntària i "en bones condicions".

Segons ha puntualitzat, aquesta sobredemanda no vol dir que hi hagi sortides "indiscriminades" i que caldrà veure en quines províncies hi ha realment un excedent de treballadors i en quines no, fet que podria comportar en un reequilibri de la feina entre territoris. "Aquest exercici encara comportarà un temps", ha afegit Gortázar, que ha dit que els treballadors es quedin estaran en un grup "molt més eficient i rendible".

El conseller delegat de l'entitat ha indicat que la xifra que es va acordar amb els sindicats és "l'adequada" i respon a una anàlisi "extremadament i exhaustiu" amb els representants dels treballadors. "No tenim l'objectiu de reduir llocs de treball per què sí", ha comentat. Gortázar ha recordat que la reducció de personal per duplicitat de funcions entre les dues plantilles estava entre els compromisos amb els accionistes quan es va aprovar la fusió.

En la roda de premsa de presentació dels resultats, Gortázar ha afirmat que la fusió amb Bankia ha començat "amb bon peu" i que les sinèrgies identificades "No només es compliran sinó que se superaran". També ha explicat que en la integració tecnològica de la xarxa minorista "s'ha avançat moltíssim" així com en la integració del personal de Bankia.