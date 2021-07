Un juliol amb el preu de la llum en màxims històrics i la nova factura de tres trams horaris han fet que moltes botigues, comerços i bars posin el crit al cel. «Això és un atracament a mà armada», va assegurar Sílvia Flores, propietària del centre de perruqueria i estètica Arual a la Vila de Gràcia, just després de rebre una factura de la llum de 453,37 euros, molt superior a l’habitual. «I això en un mes que podem considerar fluix de clientela i amb menys hores d'assecadors. Ens han fastiguejat bastant amb el tema de l'IVA i ara només ens falta la llum. Ens queda plegar i tancar el negoci», va apuntar Flores. De fet, els experts alerten que l’augment del cost de l’electricitat posa en un «perill enorme» la continuïtat de moltes pimes.

«Amb un comerç que està patint una baixada de la facturació, aquest increment del preu de la llum dificulta encara més el seu dia a dia», va reconèixer el president de Comertia, David Sánchez. «Per exemple, una botiga de roba que facturi uns 10.000 euros pot tenir un consum d’aire condicionat d’uns 600 euros durant els mesos d’estiu. Ara això es pot disparar», va comentar Sánchez. «Estem parlant d’una part molt important de la despesa de la botiga que hem de vigilar que no s’incrementi perquè atacaria directament la seva supervivència», va recalcar el president de Comertia, que recorda que l’última rebaixa de l'IVA de la llum no beneficia a comerç i petites empreses.

A banda, Sánchez avisa que les pimes no tenen la capacitat de les grans empreses per negociar «contractes favorables» amb les energètiques. «Al final, l’economia de la nostra societat està formada per centenars de milers d’empreses que no tenen la capacitat de negociar un contracte», va lamentar el president de Comertia, que també apunta contra els interessos de l’Estat en aquestes pujades dels preus de la llum o el gas. «El problema que tenim amb l’energia a Espanya és que −cada vegada que s'incrementa el preu− les companyies augmenten els seus beneficis, però també l'Estat augmenta la recaptació d’impostos», va recalcar David Sánchez.

«Amb la boca petita poden dir que no està bé i que faran tot el possible per reduir el preu, però en realitat són part beneficiada», ha deixat anar el president de Comertia.

La pujada de matèries primeres

En el camp més industrial, la patronal Pimec també afirma que aquest preu de la llum en màxims històrics i la nova factura afegeixen més dificultats en aquesta època postpandèmia. «Moltes empreses treballen amb marges negatius i, si això dura molt temps, hi haurà problemes greus», va assenyalar el president de la Comissió d’Energia de Pimec, Joan Vila. «El problema és que no només l'electricitat s'ha apujat, sinó totes les matèries primeres. Estem en una situació molt complexa i amb un consum que és el que és», va continuar Vila.

«Segur que aquest pujada del preu de la llum ens treu competitivitat respecte als països de l'entorn. Però això no és d'ara, ja que tota la vida el preu de l'electricitat a Espanya és més alt que als països veïns», va explicar el president de la Comissió d'Energia de Pimec, que reclama que la millor mesura per a les indústria hauria d’haver estat «treure l’impost del 7% a la generació elèctrica». Per revertir aquesta situació, Vila dona una recepta concreta que passa per acabar d'impulsar les energies renovables i l'autoconsum elèctric. «Com menys depenguem del gas, millor. El foment de les renovables pot suposar un estalvi considerable a les pimes. Un impuls que a Catalunya el tenim ara força frenat», va criticar el president de la Comissió d'Energia de Pimec.

«Cal que tota la societat catalana entengui que la transició energètica és urgent i que necessitem aquest impuls», va concloure Vila.

Perruqueries: No pujen preus

Tornant a la Vila de Gràcia, a Barcelona, la propietària del centre de perruqueria i estètica Arual va avançar que ja ha presentat una queixa a la companyia elèctrica per aquesta darrera factura de la llum de 453 euros. «Vull que em busquin una tarifa plana i justa per tot el dia. Això no pot ser. Cada assecador són 3.000 watts i en una perruqueria hi ha molta despesa», va constatar Sílvia Flores, que també descarta apujar el preu dels serveis o productes. «No crec que sigui època per incrementar els preus de la perruqueria, impossible. Entre l'IVA i la competència que tenim en el sector», va reblar Sílvia Flores, propietària d’aquest centre de perruqueria i estètica.