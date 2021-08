La compravenda d’habitatges a les comarques gironines està assolint unes xifres que no es veien des d’abans de la crisi immobiliària del 2008. El ritme d’operacions de gener a maig ha estat el més elevat des de l’any de l’esclat de la bombolla del totxo, que va sumir el país en una crisi econòmica i va enfonsar el mercat immobiliari.

Durant els cinc primers mesos del 2021 Girona ha registrat 4.842 operacions, tant d’habitatge nou com de segona mà, uns números que no només són superiors als del 2020 sinó també als del 2019 (4.837 operacions). Durant aquest període, l’últim abans de l’esclat de la pandèmia, ja es va poder constatar que el mercat anava mica en mica recuperant el terreny perdut arran de la crisi del 2008.

L’aturada dràstica de l’economia la primavera passada a causa de les restriccions per la COVID va destrossar tot el que el mercat havia reconstruït, però el terreny s’ha reconquerit igual de ràpid.

Tanmateix, les 4.842 operacions de compravenda encara estan molt lluny de les que hi havia abans del crack immobiliari del 2008. Per exemple, les dades de compravenda de gener a maig del 2007 demostren un dinamisme molt més elevat amb més de 8.400 transaccions, gairebé el doble que en l’actualitat.

Ganes de canviar

El ritme de compravendes no és exclusiu de Girona sinó que s’estén arreu de l’Estat espanyol. De fet, un 44,5% dels espanyols manifesta actualment el seu desig de canviar d’habitatge durant els pròxims cinc anys, un percentatge que es redueix al 23,6% si només es consideren les persones que volen canviar de casa en els dos pròxims anys.

Així es desprèn d’un estudi de Aedas Homes recollit per Europa Press i realitzat a partir d’entrevistes a prop de 4.000 persones, incloent preguntes sobre indicadors com la felicitat, la digitalització i la sostenibilitat per a mesurar el seu impacte en la decisió de compra d’una casa.

En el segment de població d’entre 25 i 35 anys, aquest mateix percentatge augmenta al 35,6% durant els pròxims dos anys. El principal motiu entre els joves és la cerca d’una primera casa amb la seva parella.

En el cas de la resta d’edats, l’objectiu per a les persones de 36 a 50 anys és mudar-se a un habitatge més gran i nova i, entre els 51 i 65 anys, canviar de barri.

Més de 6 milions

«En números absoluts, estem parlant que més de 6 milions de persones desitgen canviar d’habitatge abans de dos anys a Espanya. D’aquests, gairebé 2 milions són joves, prop de 3 milions persones de 36 a 50 anys i 1,6 milions tenen entre 51 i 65 anys», especifica el director de Data i Transformació Digital de Aedas Homes, Jorge Valero.

El desig de canvi de casa ve motivat per la cerca, principalment, d’una ubicació tranquil·la i espais exteriors, com una terrassa o jardí, ja que prop del 26% dels quals volen canviar de casa viuen ara en el centre de les ciutats.

Per comunitats, la major intenció de canvi de casa s’observa entre els canaris, andalusos i madrilenys. Un 34%, 27% i 25%, respectivament, dels entrevistats en aquestes tres regions considera aquesta possibilitat abans de dos anys. A Catalunya el percentatge és del 23%. Per contra, el menor desig de mudar-se s’observa entre els de La Rioja (17%), bascos (19%) i gallecs (20%).

Inquilins més infeliços

Així mateix, el nivell de felicitat dels joves en la llar se situa en el 7,1, per sota de la mitjana del 7,3 i del 7,5 de felicitat que asseguren tenir les persones de 51 a 65 anys. «La felicitat en la llar varia també segons la tinença i l’eficiència energètica de la casa. Els propietaris són els més feliços, igual que els qui viuen una casa més sostenible», remarca Valero. Així, els qui posseeixen un habitatge gaudeixen d’un nivell de felicitat del 7,5, superior als qui comparteixen una casa (7,2) o els que viuen de lloguer (7,1).

Per regions, els més feliços amb la seva casa són els castellanomanxecs i gallecs (7,5), navarresos, aragonesos, murcians, extremenys i andalusos (7,4). Els catalans se situen en un 7,3. Per contra, el menor nivell de felicitat l’ostenten els madrilenys, bascos i canaris (7,1), principalment per la pitjor opinió sobre les qualitats de les seves cases.