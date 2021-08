L’electrificació del parc d’automòbils influirà en l’evolució dels preus de les places d’aparcament a Espanya. Des d’aquest estiu, una normativa tècnica que apliquen els bombers a Barcelona de forma prèvia a l’obtenció de les llicències d’obres en aparcaments impedeix situar estacions de recàrrega per sota de la primera planta dels subterranis per motius de seguretat. Aquesta simple exigència administrativa local podria ser adoptada per altres municipis i amenaça de ser un seriós obstacle per al desenvolupament massiu del cotxe elèctric a Espanya.

Precisament el 13 de juliol, el Consell de Ministres va aprovar l’anomenat Perte, el programa per donar suport al vehicle elèctric que preveu mobilitzar 24.000 milions d’euros en tres anys. El sector públic aportarà més de 4.300 milions i la inversió privada s’estima en 19.700 milions d’euros. La creació d’ocupació generada pel Perte podria arribar als 140.000 llocs de treball. Competència també ha remès els seus informes sobre el tema.

Segons l’informe tècnic dels bombers de Barcelona, cap sistema de càrrega ràpida de vehicles elèctrics es pot situar «per sota del subterrani primer ni per sobre de la primera planta» en el cas dels aparcaments subterranis. Aquesta exigència s’amplia també a l’emmagatzematge de bateries i fins i tot a la utilització de l’aparcament com a zona de distribució logística de mercaderies.

En fonts de Govern miren aquesta normativa de seguretat amb preocupació. Reconeixen que en la pràctica la recàrrega d’automòbils elèctrics «implica normativa de diferents administracions». Serà necessari en el futur coordinar i unificar la regulació.

Els bombers alerten que les operacions de recàrrega de cotxes elèctrics impliquen un major risc d’incendi, especialment en recàrregues ràpides i semiràpides. Els bombers consideren que «es deriva una necessitat de determinar mesures de protecció contra incendis addicionals a les actualment vigents, que no contemplen aquest risc emergent».

L’aplicació de les exigències de seguretat estan causant ja més d’un problema en el disseny i remodelació d’aparcaments a Barcelona, obre incerteses en el mercat de places de pàrquing i alarma a un sector de pupil·latge que durant el passat any va patir especialment els efectes dels confinaments i començava a tenir esperances en diversificar el negoci amb estacions de recàrrega i zones logístiques.

La rendibilitat dels garatges a Espanya fins al juny de 2021 es va situar en un 8,7%, 1,2 punts menys que el 2020 (9,9%), segons l’estudi «La rendibilitat dels garatges a Espanya el 2021» de Fotocasa. El fet de comprar places d’aparcament sol ser un recurs del petit inversor. Amb la pandèmia ha guanyat pes la idea que malgrat les pressions de la mobilitat sostenible bona part dels ciutadans preferiran el transport privat per eludir contagis. Així, les places de lloguer han estat de fàcil comercialització en general. Les rendes són dispars, però poden anar des dels 50 euros mensuals als més de 300 euros en algunes zones.

Diferències de preus

La qüestió és que en el futur, les diferències de preu dels aparcaments diferiran més, en funció de la possibilitat d’instal·lar o no una estació de recàrrega ràpida (un endoll senzill sempre serà possible). Per a la consultora DBK, el volum de negoci associat al lloguer de places en aparcaments en estructura va comptabilitzar una caiguda del 35,9% a Espanya l’any passat, fins a situar-se en 572 milions d’euros. Atribueix aquesta caiguda fonamentalment a la COVID i afegeix que l’oferta es concentra. Els cinc primers operadors van reunir el 2020 una quota conjunta al mercat ibèric del 47%.

Per als experts de Solvia, els preus dels aparcaments tendeixen a la baixa. Però la forquilla de preus de venda és enorme i depenent de l’oferta de proximitat: va des dels 10.000 euros als 50.000.

Les patronals de l’automòbil han plantejat que la pròxima reforma fiscal que emprengui el Govern de coalició eximeixi d’impostos els vehicles de zero emissions, amb l’objectiu d’afavorir la renovació del parc en favor d’aquells menys contaminants.

Així consta en el document traslladat per les organitzacions Anfac, Faconauto, Ganvam i Sernauto al grup d’experts als quals el Ministeri d’Hisenda ha encomanat l’estudi dels possibles canvis de cara a aquesta reforma.

Concretament, proposen eximir els usuaris d’aquests vehicles del nou impost mediambiental que substituiria l’actual Impost de Matriculació, de l’Impost de Circulació i també de l’IVA, que proposen deixar exempt o reduït al menys per a aquests vehicles.

Plantegen la necessitat de substituir l’actual impost de matriculació per un nou impost mediambiental, basat en les emissions de CO2 i l’antiguitat dels turismes, la base imposable anual del qual serien els g/km de diòxid de carboni que emet cada vehicle multiplicat pel tipus.

Per l’Impost de Circulació (VTM), les bonificacions del qual es permeten fins al 75%, plantegen dur-les al 100% per a vehicles electrificats d’Etiqueta Zero, i bonificacions menors a híbrids no endollables.

En el cas de l’IVA, plantegen la seva eliminació o aplicació d’un tipus reduït per a la compra de vehicles segons les seves característiques mediambientals.

Les patronals plantegen la «fiscalitat zero» al vehicle elèctric

Insten a eximir els seus usuaris dels impostos de Matriculació i Circulació i de l’IVA

