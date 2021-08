El Consell de Ministres ha inaugurat el nou curs polític aprovant el decret llei per a la reforma de les pensions, el pas previ per traslladar el text al Congrés dels Diputats. La norma ha estat consensuada amb els sindicats de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), juntament amb la patronal CEOE, i ha estat definida com "una de les més importants de l'última dècada en matèria de diàleg social".

El principal canvi consisteix a lligar la revaloració de les pensions a l'Índex de Preus al Consum (IPC), una proposta que havia quedat enterrada amb l'última reforma impulsada pel PP l'any 2013. La norma també incorpora incentius per allargar l'edat de jubilació i reforçar l'estructura d'ingressos de la Seguretat Social.