Mitja hora abans que l’equip del ministre José Luís Escrivá rebés patronal i sindicats per reprendre les negociacions sobre la reforma de les pensions, la Marea de Pensionistes feia sonar les seves proclames des de la plaça Universitat de Barcelona. El Ministeri de Seguretat Social va citar ahir a les 10.30 hores del matí CEOE, CCOO i UGT per iniciar les converses sobre el segon bloc de reformes.

És la primera reunió del diàleg social després de l’aturada estiuenca i dóna el tret de sortida a una intensa tardor de negociacions. En paral·lel i a l’abric d’aquests canvis esdevenidors, les Marees han tornat als carrers per a fer sentir les seves reivindicacions i pressionar perquè els canvis que pretén l’executiu no es tradueixin en una pèrdua de drets per als pensionistes.

Escrivá va tancar al juliol amb els agents socials el primer bloc de la seva reforma, que va incloure un nou sistema d’incentius i desincentius per evitar prejubilacions i allargar la vida laboral, així com la revaloració automàtica de les pensions segons l’IPC; entre altres.

Ara encara la segona part, amb el nou factor de sostenibilitat o mecanisme d’equitat intergeneracional -segons el vocable que cadascú prefereixi- com a principal bola calenta. Aquest element va ser introduït pel PP -encara que mai va arribar a aplicar-se- i pretenia rebaixar l’import de la pensió si pujava l’esperança de vida. Escrivá i els agents socials ho van suprimir al juliol i es van donar fins al 15 de novembre per pactar un substitut -aquest mecanisme d’equitat intergeneracional, com el va batejar el Govern. Si no arribaven a un acord, Escrivá es veuria legitimat per a legislar unilateralment, segons van pactar.

En paral·lel a aquest pilar de la reforma, els agents socials també tenen pendent acabar de definir el nou sistema de cotització per ingressos reals dels treballadors autònoms, la posada en marxa de la cotització dels estudiants en pràctiques no remunerades, així com canvis en els topalls de cotització per als salaris més alts; entre altres. El Govern s’ha compromès, públicament i davant la Comissió Europea, a tenir aprovades i en curs aquestes qüestions abans del 31 de desembre. La reforma laboral i la de pensions són les dues principals qüestions que condicionaran el desembarcament dels fons europeus durant el 2022, perquè la transferència des de la UE depèn del compliment d’una sèrie de fites; entre ells aquests dos. En total està prevista l’arribada de 18.000 milions d’euros durant el 2022.

Reactivar mobilitzacions

A l’abric d’aquesta intensa activitat negociadora, les Marees de Pensionistes han reactivat les seves mobilitzacions, preocupats pel contingut que pugui sortir d’aquestes taules. Aquestes plataformes, organitzades a nivell local i amb voluntat de coordinar-se a nivell estatal per a protestes més massives, són des de fa dècades crítiques amb els consensos del Pacte de Toledo -l’organisme en el qual a nivell parlamentari els partits pacten les línies mestres de les pensions. Des de les Marees tenen una agenda més expansiva en despesa.