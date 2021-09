Després de dos anys de no poder fer la fira del vehicle Expocasió Girona a causa de la pandèmia (la última va ser l’edició especial KM 0 el setembre de 2019, tot i que es va realitzar una edició «confinada» el juny de 2020 on cada expositor oferia les seves ofertes a les seves instal.lacions) aquest any es torna a fer al mateix lloc de sempre: al polígon Pla de la Seva de Fornells de la Selva.

Amb una superfície total d’uns 12.000 metres quadrats, els visitants trobaran una àmplia oferta de cotxes, furgonetes i motos d’ocasió, seminous, gerència i de km 0. A més, aquest any el visitant també trobarà una àmplia gamma de vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics. D’aquesta manera el públic assistent tindrà en un sol espai tots els models d’automoció existents del mercat per poder comparar, preguntar dubtes i triar la millor opció que s’adeqüi a les seves necessitats.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, més de 460 cotxes i 150 motos estaran en exposició i venda, la majoria amb promocions i ofertes que ofereixen els expositors presents -la majoria, concessionaris oficials-, la qual cosa representa una garantia en el tracte i en el servei de postvenda. Tots els vehicles estaran revisats i garantits.

Degut a la paralització d’entregues de cotxes a nivell mundial que està patint el sector, és una bona oportunitat per trobar grans descomptes en els vehicles en estoc i, sobretot, entregues immediates. Tot i ser un espai exterior molt gran, l’Ajuntament recomana l’ús de la mascareta i els expositors es comprometen a tenir desinfectats tots els vehicles, mantenir la distància de seguretat i, en definitiva, complir amb les mesures sanitàries existents al moment.