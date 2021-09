Girona continua creixent en exportacions, però al juliol aquesta alça s'ha frenat en relació amb els mesos anteriors. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Ministeri, durant el juliol les empreses de la demarcació van exportar productes per valor de 560 milions d'euros.

La xifra representa tan sols un 1,2% més en comparació amb el mateix període del 2020. I queda lluny dels creixements que s'havien registrat durant els mesos d'abril, maig o juny (en què aquest percentatge es va situar, respectivament, en el 43%, el 28% i el 15%).

El motiu que explica aquesta frenada s'ha d'anar a buscar en el sector agroalimentari, un dels motors de l'economia del territori. I més en concret, en les càrnies. Durant el mes de juliol, l'agroalimentari gironí va baixar un 12% en exportacions (a l'exterior, va facturar 214,4 MEUR).

Però si es posa l'accent en el clúster carni, les seves empreses van patir un descens de vendes a l'exterior del 18,5%, Dels 158,75 milions d'euros que aquesta indústria havia exportat al juliol del 2020, aquest any s'ha passat als 129,36 milions d'euros. Sobretot, perquè la Xina ha frenat les compres de porcí a tercers països, i les empreses del territori se n'han vist afectades.

La química i maquinària, a l'alça

La incertesa que viuen les càrnies gironines, però, no es trasllada als altres dos sectors que capitanegen l'economia gironina. Perquè tant les químiques com la maquinària continuen creixent en exportacions.

Segons recull l'estadística, les empreses químiques gironines –aquí, hi ha les farmacèutiques- han incrementat un 19,3% les exportacions al mes de juliol (situant-se en 116,9 milions d'euros). La indústria de la maquinària, per la seva banda, ha exportat producte per valor de 50 milions d'euros (una mica més que al juliol del 2020, quan aquest valor va situar-se en els 48,8 milions d'euros).

La Xina, quart destí

El descens de vendes de carn a la Xina, de retruc, també té un altre efecte. El gegant asiàtic, que durant mesos s'havia situat com a segon mercat de destí dels productes gironins, ara ha passat a ser el quart.

França, per proximitat, continua essent el principal mercat exterior de la demarcació. Al juliol, les empreses gironines hi van fer vendes per valor de 147,48 milions d'euros. Per darrere, però, ara s'hi troben Itàlia (49,44 milions) i Alemanya (43,13 milions).

La Xina se situa per sota d'aquests tres, amb exportacions per valor de 32,52 milions d'euros durant el juliol. I de fet, només cal donar un cop d'ull a les dades del mateix mes del 2020 per adonar-se que la xifra de vendes que s'hi han fet és significativament més baixa. En concret, han arribat a caure més de la meitat (perquè al juny de l'any passat, van ser 70,73 milions d'euros).

3.871 milions en l'acumulat de l'any

Caldrà veure si aquesta doble velocitat es manté en els propers mesos i el fre d'exportacions de porcí cap al gegant asiàtic passa factura a les exportacions gironines. De moment, aquest descens encara no reverteix massa en l'acumulat de l'any. Perquè entre gener i juliol, les vendes del territori a l'exterior mantenen l'empenta i han crescut un 16,2% (situant-se en els 3.871,8 milions d'euros).

Sí que les dades de juliol a comarques gironines, però, difereixen de les de la resta de Catalunya. Arreu del país, aquest mes les exportacions han augmentat un 14,8% (7.012,6 milions). I per demarcacions, a Tarragona ho han fet en un 37,8%; a Barcelona, un 14%, i a Lleida, un 7,5%.