Nou cop a les relacions polítiques i econòmiques entre la Unió Europea i el Marroc. El Tribunal General de la Unió Europea va dictaminar ahir que els acords comercials subscrits entre la Unió Europea i el Marroc i que inclouen els productes procedents del Sàhara Occidental, territori en descolonització que no està sota el control del regne alauita, no són legals. La sentència dóna la raó al Front Polisario encara que els efectes de la mateixa es mantindran de moment congelats, «durant un cert període de temps» a causa de les «greus conseqüències» que una anul·lació podria tenir sobre l’acció exterior de la Unió Europea.

Això significa que els acords entre Brussel·les i Rabat es mantindran per ara en vigor ja que «la seva anul·lació amb efectes immediats podria tenir greus conseqüències sobre l’acció exterior de la Unió i posar en qüestió la seguretat jurídica dels compromisos internacionals assumits per aquesta», assenyalen els jutges en la sentència. Els pactes seguiran aplicant-se durant dos mesos o fins que la cort es pronunciï sobre un eventual recurs de cassació davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), que pot presentar-se en un termini màxim de dos mesos i deu dies.

Malgrat el cop que suposa la sentència, tant la UE com el Marroc van fer pinya amb rapidesa i van assegurar que «prendrem les mesures necessàries per assegurar el marc jurídic que garanteixi l’estabilitat de les relacions comercials entre la UE i el Marroc», van assenyalar l’alt representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, i el ministre d’Exteriors marroquí, Nasser Bourita, en una declaració conjunta en què van afirmar també que estan «plenament mobilitzats» per continuar amb la seva cooperació en «un clima de serenitat i compromís» per consolidar el partenariat llançat al 2019.

El Front Polisario, per la seva banda, va reaccionar amb eufòria a una sentència que va qualificar de «victòria triomfal» perquè anul·la «totalment» els acords. El seu representant davant la UE, Oubi Bouchraya, va destacar que els jutges reconeixen que no es va consultar degudament la població sahrauí.