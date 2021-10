L’Associació Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica (GRETA) i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) van organitzar ahir la segona edició de la jornada Les tècniques tradicionals en la construcció de l’arquitectura contemporània, que es va celebrar a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles. Aquesta va comptar amb l’assistència de més de 100 professionals del món de l’arquitectura i la construcció.

Segons Oriol Roselló, arquitecte i director de la jornada, «aquesta segona edició és una demostració que les tècniques tradicionals estan presents entre els actors implicats en l’arquitectura de casa nostra». En aquesta línia, Roselló va afegir que «la urgència climàtica, l’apatia envers una modernitat ja caduca i la demanda creixent postcoronavirus per viure en llars amb qualitat ambiental fan que aquestes tècniques vagin, de mica en mica, abandonant la seva posició marginal i experimental per afermar-se, ara sí, com una opció real».