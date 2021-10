L’Associació d’Hostaleria de Girona (AHTRG) alerta d’un possible augment de preus en els mesos vinents a causa de l’increment de costos de les matèries primeres i dels subministraments energètics, com ara la llum. L’AHTRG especifica que ja fa molts mesos que els establiments associats -tant com restaurants com hotels- adverteixen d’aquests «desmesurats» increments dels preus i de l’augment dels costos.

«Malgrat que la major part de les matèries primeres utilitzades en l’elaboració dels plats i menús, com el peix, la carn, llet, ous, llegums i hortalisses, arriba de proveïdors locals o de proximitat, l’augment dels costos de producció i distribució han acabat repercutint en increments de fins al 30% en alguns productes, tal com ve passant en la despesa diària o setmanal de moltes llars de famílies catalanes», detalla l’associació.

Tot això sense oblidar «l’alarmant» increment diari de la llum que s’està produint els darrers mesos, «malgrat la inversió realitzada per molts dels establiments en enllumenat LED i maquinària industrials amb alts nivells d’eficiència energètica». L’AHTRG xifra increments de fins al 50% en la factura de la llum.

Igualment lamenten que darrerament alguns municipis han cobrat l’impost de recollida de brossa anual, «complert i amb increment, encara que no s’hagi pogut treballar cap dia al 100% i tampoc s’hagi generat el volum de brossa habitual en un any normal i a ple funcionament», recalquen. Tot just es compleix un any de la publicació del decret de mesures que obligava al tancament de tots els establiments de restauració, que va durar prop de 50 dies, acompanyat de limitacions de mobilitat i horaris fins fa sis mesos, i d’aforaments al 50%, encara vigent actualment.

Per tot plegat, l’hostaleria gironina alerta que pot passar que «alguns establiments es vegin obligats a incrementar preus, si no ho han fet ja, aquests propers mesos».