El turisme, amb la cautela necessària i el llast de les pèrdues per la pandèmia, veu la llum al final del túnel, segons han coincidit els diferents experts que han pres part en el fòrum BTM, i es posa ara en mans de la ciència en forma de sanitat i tecnologia per sortir del pou. L'Hotel Central Park de Lloret de Mar (Girona) ha acollit avui aquesta cita de debat sobre la situació d'aquest sector econòmic, que organitza anualment la Fundació Climent Guitart, l'Agència EFE i l'Agència Catalana de Turisme i que arribava després de l'anunci de desaparició de restriccions, especialment a Catalunya. Les diferents taules s'han mogut entre la satisfacció pel nou panorama que obre el descens d'infeccions a Espanya i la prudència obligada.

Els suports a aquest eix principal tenen a veure amb el suport que pot significar la bona salut del sistema sanitari espanyol per atreure turistes i el salt endavant de la mà de la tecnologia aplicada al sector. La inauguració ha anat a càrrec del secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, qui ha obert la via a l'optimisme que ha destil·lat el BTM, en confirmar que «afortunadament» s'encara la temporada de tardor-hivern «amb unes perspectives molt diferents de les de l'any passat». Valdés ha recordat de totes maneres que «encara queda camí per recórrer» i ha posat la recuperació del visitant internacional en mans de la vacunació i d'una estratègia comuna europea. Aquesta primera intervenció resumia el que seria la jornada, en la qual les presidentes de la Fundació Climent Guitart i de l'Agència EFE, Cristina Cabañas i Gabriela Cañas, respectivament, han donat la benvinguda als assistents.

La primera s'ha apuntat a l'optimisme des de la seva experiència al capdavant del grup Guitart Hotels, en assenyalar que «sembla que la normalitat es va instal·lant a poc a poc», i la segona ha precisat que s'intueix l'inici per al sector d'«un cicle expansiu». L'alcalde de Lloret de Mar i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat, ha agraït la «resiliència» de la indústria de viatges abans de donar pas a les diferents taules, una de les més esperades és la que comptava amb el cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet. El també director d'Irsicaixa ha advocat per la màscara, la vacuna i els nous fàrmacs per recuperar turistes des de la consciència que la pandèmia «no està derrotada, està controlada».

Al costat de Bonaventura Clotet, i moderats pel director d'EFESalud, Javier Tovar, el vicepresident de l'Associació Catalana d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe), Jordi Martí, ha apuntat al valor que té per al visitant que el país de destinació disposi d'un sistema sanitari de prestigi i ha pronosticat que «2022 no serà 2019, però serà una bona temporada». Una altra taula destacada ha estat la que ha reunit el vicepresident de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), Santiago García-Nieto, amb el cap d'Atenció al Client de Vueling, Calum Laming, i la titular de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Girona, Anna Garriga. García-Nieto ha començat amb una invitació a la prudència amb xifres com que, a Espanya, «el turisme estranger ha baixat prop d'un 60 per cent». Per contra, ha admès que «el turista espanyol s'ha portat extraordinàriament bé», però ha puntualitzat la dependència del procedent d'altres països, per la qual cosa «la salut de les empreses del sector està malament». No obstant això, el seu pronòstic és que «l'any vinent anirà molt bé, encara que sense tornar als 83 milions de visitants» previs a la pandèmia, «perquè Europa va boja per tornar a Espanya».

Calum Laming s'ha pronunciat en una línia similar i ha explicat que la seva companyia espera arribar al 70 per cent de negoci en comparació amb les xifres anteriors a la crisi sanitària. El vaticini de Laming és que es recuperarà la demanda de 2019 «el 2023 o 2024», i ha apuntat com a pilars d'aquest camí a la sostenibilitat, la transformació digital i la intel·ligència artificial. La situació laboral entorn del turisme ha protagonitzat un altre dels debats, en el qual el fundador de Turijobs, Xavier Martin, ha assegurat que «la dificultat per a trobar talent és una qüestió mundial» i que l'àrea de Recursos Humans en les empreses és ara «més important que mai». La taula sobre la transformació dels viatges ha deixat opinions com les del cap comercial de TravelgateX, José Díaz, per a qui les empreses hostaleres no han agafat «les regnes» d'un servei que demanda el client com és el dels apartaments turístics. La clausura ha correspost al conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, qui ha admès que el turisme ha viscut «un any i mig catastròfic», però s'ha mostrat convençut de la seva capacitat de recuperació en virtut de la qualitat de la seva oferta.